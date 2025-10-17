単独首位に立っている仲宗根澄香（撮影：福田文平）

＜ECCレディス　最終日◇17日◇北六甲カントリー倶楽部 東コース（兵庫県）◇6502ヤード・パー72＞国内下部ステップ・アップ・ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、仲宗根澄香がトータル9アンダー・単独首位に立っている。

1打差2位タイに大須賀望、石田可南子、ルーキーの神谷桃歌。2打差5位タイには浜崎未来、平岡瑠依、14歳アマチュアの岩永梨花が続いている。新人の六車日那乃、青木香奈子はそれぞれトータル4アンダー・12位タイ、トータル2アンダー・24位タイ。先週にステップ史上7人目のアマチュア優勝を挙げた後藤あいは、トータル2アンダー・24位タイにつけている。今大会の賞金総額は2000万円。優勝者には360万円が贈られる。
