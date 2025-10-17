バックフェースは似てるけど……テーラーメイド『P790』アイアンの“偽物”はボテッとしたブス顔だった！
コロナ禍の外出を控える動きから、インターネットショッピングやフリマアプリで買い物をする人が増加。こうした影響もあり、「偽物クラブ」が増えだしている。インターネット上にある写真だけでは本物かどうかの判別がつきにくく、値段の安さにつられて購入してしまう人が被害にあっている現状だ。そこで、真贋の見分け方をテーラーメイド『P790』を例に紹介。ドライバーほどデザインがないため、見分けるのが難しいアイアン。どこに注意を向けるといいのだろうか。
【写真】構えると分かる！ イケメンな本物に対して偽物は“ブス顔”
左の本物の『P790』は刻印が細く、精密な作りになっている。また、ソールの「貫通型スピードポケット」も違いは歴然で、「偽物クラブ」は仕上げが雑で、黒い素材が溝の外に少しはみ出ている。
構えた時の顔の違いも明らかで、本物はアスリートライクでシャープな形状だが、「偽物クラブ」はグースが強く、トップブレードも厚めでボテッとした形状になっていた。アイアンはバックフェースのデザインだけを模倣するケースもあり、構えてみると全く違う顔ということが少なくない。
■『P790 アイアン』を見分けるポイント・刻印が太くなっている・「貫通型スピードポケット」の仕上げが雑・本物と似ても似つかない顔◇ ◇ ◇本物と偽物を並べたら見分けがつかないモデルも！→関連記事で【テーラー、ピン、キャロウェイ……クイズ「偽物クラブ」はどっち？】を掲載中
