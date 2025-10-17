ツイン団子のヘアスタイルがネット配信でも話題に キュートな飯島早織のナイスプレーを動画で公開
プロテスト合格を目指す飯島早織が自身のインスタグラムを更新。1アンダー・17位タイでフィニッシュしたマイナビ ネクストヒロインツアー（マイネク）第12戦「acom Ladies Cup」で見せたナイスプレーを投稿した。
【動画】チップインを決めた後の仕草も可愛い飯島早織【本人のInstagramより】
この日は髪をツイン団子にまとめ、黒豹が編み込まれたブラウン系のセーターに黒のショートパンツというコーデを披露。このヘアスタイルはマイネクをネット配信するアルバTVでも話題にされ、カメラがグッとアップにしたシーンの映像を公開していた。そして「今日は長いのがよく入る1日だった」と記すと、グリーンとラフの境目からランニングアプローチをするとそのままカップインしたシーンや、カラーからのロングパットをジャストタッチで決めるシーンを公開。決めた後にはカメラに向かって笑顔で手を振りピースをする可愛らしい姿も収められていた。「課題はショートパットかな〜」と次の目標を記すと、同組でラウンドした郡山瞳の豪快なドライバーやパッティングを称賛。その郡山をプレーオフで下して2戦連続優勝を飾った臼井蘭世を祝福した。現在20歳の飯島は2023年の「日本女子アマ」で優勝、昨年までPGAナショナルチームの一員としても活躍してきた選手。今年は将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の名を提供するマイネクを主戦場に。これまで12試合すべてに参戦し、第9戦では単独2位に入るなど5試合でトップ10入りを果たしている。今年のプロテストは悪天候による競技短縮のため1打足りずに涙を飲んだが、ファンは大いなる活躍を期待して声援を送り続けている。
