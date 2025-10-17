Ý¯ºä46°æ¾åÍüÌ¾¡¢º£¤Î¡ÈÈþ¤·¤µ¡ÉµÍ¤Þ¤Ã¤¿Â´¶ÈµÇ°¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¡¡7Ç¯´Ö¤ÎÂÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â
¡¡Ý¯ºä46¡¦°æ¾åÍüÌ¾¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØB.L.T.12·î¹æ¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë°æ¾åÍüÌ¾
¡¡¤Û¤«±óÆ£Íý»Ò¡õÂ¼°æÍ¥¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢°ÂÇ¼Áó°á¡õ¹©Æ£Í£°¦¡ÊËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ë¡¢´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¡ÊAKB48¡Ë¡¢ÀÐÉÍ²ê°á¡ÊÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¡Ë¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡õÌ¨ ¤Ê¤³¡õÎë¸¶´õ¼Â¡õ·ëÆá¡ÊLiella!¡Ë¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡2018Ç¯¤ËÁ°¿È¤ÎÝ°ºä46¤ËÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢°Ê¹ßÌó7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»ý¤ÁÁ°¤Î²Î¾§ÎÏ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¹¥¥ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿°æ¾å¤¬¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£»ÐËå»ï¡Øblt graph.¡Ù¤ò´Þ¤á²áµî²¿ÅÙ¤âB.L.T.¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°¦¤é¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°æ¾å¤À¤¬¡¢º£¹æ¤Ç¤ÏÂ´¶È¤òµÇ°¤·12¤Ú¡¼¥¸¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«±óÆ£Íý»Ò¡õÂ¼°æÍ¥¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¡¢Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡¢°ÂÇ¼Áó°á¡õ¹©Æ£Í£°¦¡ÊËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡Ë¡¢´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¡ÊAKB48¡Ë¡¢ÀÐÉÍ²ê°á¡ÊÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¡Ë¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡õÌ¨ ¤Ê¤³¡õÎë¸¶´õ¼Â¡õ·ëÆá¡ÊLiella!¡Ë¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£