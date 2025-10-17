YOSHIKI、KISSのエース・フレーリーさんに追悼メッセージ 「彼の存在がロックを変えた」
ロックバンド・KISS（キッス）のオリジナルギタリスト、エース・フレーリーさんの訃報を受け、X JAPANのYOSHIKIが自身のXを通じて追悼のメッセージを投稿した。
【写真】「彼の存在がロックを変えた」エース・フレーリーさんにむけたYOSHIKIの追悼メッセージ
KISSから大きな影響を受けていることで知られ、同バンドとの共演も経験しているYOSHIKIは、「エース・フレーリーさんの訃報に深い悲しみを感じています。彼には何度もお会いする機会がありました。彼の存在はロックを変え、世界中の世代にインスピレーションを与えました。ご家族、ご友人、ファンの皆様、そしてKISSの皆様に心よりお悔やみ申し上げます。安らかに、エース」と英語でつづった。
投稿には、象徴的な“Spaceman”メイクでギターを構えるフレーリーさんの写真が添えられている。
フレーリーさんは現地時間16日に死去。74歳だった。公式サイトでの発表によると、最近の転倒による合併症ののち、自宅で家族に見守られながら息を引き取ったという。
