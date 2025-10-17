『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなどを手がけてきたMnetの新たなオーディション番組『STEAL HEART CLUB』が2025年10月21日（火）夜10時よりABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送される。

【映像】総勢50名の少年たち

『STEAL HEART CLUB』は、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルなどのバンドポジションで集まった参加者たちが、それぞれの音楽と感情、そして熱い青春を武器に最後のヘッドライナーバンドになるために熾烈なサバイバルを繰り広げる、グローバルバンドメイキングプロジェクト。『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなど、数々のオーディション番組を手がけてきたMnetが番組の企画・制作を担当し、カカオエンターテインメントが楽曲の流通と番組で誕生したバンドのアルバム企画・制作、そしてマネジメントを担当することが発表され、2社のタッグにも大きな注目が集まっている。

参加者はバンドの核心ポジションであるギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボードそれぞれ10名ずつ、合計50名が参加し、スクールバンド出身からインディーズミュージシャン、アイドルグループ出身者、グローバル実力派のインフルエンサーまで、多彩な経歴をもつ人物が勢揃い。日本人参加者も4名おり、多様な参加者たちが作り出す新しい組み合わせに期待が高まっている。

さらに番組の単独MCには『女神降臨』や『瑞草洞＜ソチョドン＞』など話題作に出演する女優のムン・ガヨンが就任。さらにCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、そしてWanna One出身のハ・ソンウンがディレクターとして参加することが明かされている。

また、このたび公開されたティザー映像には、参加者が白い衣装に身を包み、広大な土地で楽器を披露する姿が映し出され、まさに“青春”を体現するような姿を披露している。「僕の夢はロックスター」と宣言する参加者もおり、元々備えているポテンシャルの高さと、彼らの唯一無二なキャラクターにも注目だ。