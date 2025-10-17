ラグビーの日本代表を含むメンバーで構成される「ジャパンXV」は17日、あす18日のオーストラリアA代表戦に向けて試合会場のヨドコウ桜スタジアムで調整した。

23人中15人が代表未経験という若手中心の構成。この一戦は、25日に国立でオーストラリア戦を迎える日本代表への“昇格”を懸けた舞台でもある。練習後には先発予定のWTB植田和磨（22＝神戸）が会見に臨み、抱負を口にした。

植田「セレクションという意味もあると思うけど、今回はヨーロッパツアーに向けた第1戦ということで、ジャパンのスタートを切る重要な一戦になる。ジャパンのスタンダードを決める大事な一戦になるかなと思っています。（個人としては）オーストラリアA代表に対して、どれだけ自分の強みであるランやハイボール、改善してきたウエートの部分で力強さを発揮できるかが試されている部分だと思う。自分の持ち味を精いっぱい出して、思いっきり自分ができることにチャレンジしたい」

大卒1年目の植田はジャパンXVとして臨んだ6月28日のマオリ・オールブラックス戦で2トライを挙げ、日本代表として7月12日のウェールズ戦でベンチ入りを果たした。だが、最後まで出番は訪れず、初キャップ獲得はならなかった。試合後には、エディー・ジョーンズHCから「オフ期間でハイボールのところやウエートのところをしっかりレベルアップしてほしい」という話があったという。

「自分の課題は上半身の筋力強化というところで、特にベンチプレスだったり、上半身に重きを置いて取り組んできた。エディーさんからは“とりあえず身体を大きくしろ”と言われていたので。あとは、自分はWTBなので、スプリント能力はもっともっと速くなると思っている。そこは代表のS＆Cや神戸のS＆Cとコミュニケーションを取りながら、密に取り組んできました」

成長した姿で勝利に貢献するとともに、再び日本代表への道を切り開く。