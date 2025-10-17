【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１６日、ウクライナを侵略するロシアのプーチン大統領と電話会談を行い、ハンガリーの首都ブダペストで会談する方針で一致した。

トランプ氏は時期について、ホワイトハウスで記者団に「おそらく２週間以内」との見通しを示した。停滞する和平協議が進展するかどうかが焦点となる。

対面の米露首脳会談が実現すれば、８月に米アラスカ州で行われて以来で、ロシアによるウクライナ侵略が始まった２０２２年２月以降で２度目となる。

電話会談は露側の呼びかけで行われ、露側によると、約２時間半に及んだ。トランプ氏は会談後、ＳＮＳで「大きな進展があった」と投稿し、プーチン氏との対面会談を通じて「ロシアとウクライナの『不名誉な』戦争を終わらせることができるかどうか協議する」と述べた。開催地のブダペストについてはトランプ氏が提案し、プーチン氏が賛同したという。

両首脳は対面での再会談に向け、米国のルビオ国務長官とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が近く会談することで合意した。具体的な日程など詳細を協議するとみられる。米側は両氏が来週、会合を開くとしている。ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官によると、両氏は近日中にまず電話会談を行う。

米国は、ウクライナに対し前線から遠い露領内を射程に収める巡航ミサイル「トマホーク」の供与を検討してきた。電話会談でプーチン氏は、戦況は露側が優勢だと主張するとともに、「（ウクライナの）平和的解決の展望ばかりか、米露関係に重大な損害を与える」と述べ、トマホークを供与しないよう米側をけん制した。トランプ氏は記者団に「米国にもトマホークは必要で、枯渇させるわけにはいかない」と述べ、供与に消極的な考えを示した。

トランプ氏は１７日にホワイトハウスでウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談する予定で、プーチン氏との電話会談の内容についても説明するとしている。ウクライナが求めるトマホークの供与の可否を議論する見通しだが、対面での米露首脳会談が設定されたことで供与が実現するかどうか不透明となっている。ウシャコフ氏は電話会談について「非常に有益だった」と述べた。