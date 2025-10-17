中島健人、ドラマ「未満警察」撮影時の平野紫耀との交換日記＆直筆メッセージ披露「ジロカイ尊すぎる」「大好きなバディ」ファン歓喜
【モデルプレス＝2025/10/17】歌手・俳優の中島健人が自身のInstagramストーリーズを更新。Number_iの平野紫耀からの直筆メッセージを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中島健人＆平野紫耀「未満警察」当時の姿
日本テレビ系ドラマ「未満警察 ミッドナイトランナー」（2020年）で平野とW主演を務めた中島。この日、同作の公式X（旧Twitter）が新ドラマのアカウントへと移行されることが発表され、中島は公式による発表コメントのスクリーンショットとともに「え？そうなの？だってよジロちゃん」と同作で「ジロちゃん」の愛称で親しまれた一ノ瀬次郎を演じた平野へ呼びかけた。
https://twitter.com/modelpress/status/1978747754425065776
撮影期間中には平野と交換日記をしていたことで知られ、続く投稿では「このメッセージもらった時泣けた。本当に。ありがとな、ジロ」と紹介し「カイ君（本間快／中島の役名）最高のバディーだぜ！！！ジロ」（原文ママ）と平野の直筆メッセージが書かれた交換日記の写真をアップした。
この投稿を受け、SNS上では「ジロカイが尊すぎる」「懐かしさ爆発」「5年経っても持っていてくれて嬉しい」「大好きなバディ」「紫耀くんのメッセージが可愛い」「寂しさが紛れた。ありがとう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
