東京レガシーハーフマラソン（１９日、東京・国立競技場発着）を主催する東京マラソン財団は１７日、出場選手の情報を更新し、マラソン前日本記録保持者で五輪に３大会連続で出場した大迫傑（３４）の所属が「東京陸協」から中国のスポーツ用品メーカーの「リーニン（ＬＩ―ＮＩＮＧ）」に変更された。また、マラソン日本歴代２位（２時間５分１２秒）の池田耀平（２７）＝花王＝が故障のため、ハーフマラソンで１時間１分２６秒の自己ベスト記録を持つ近藤幸太郎（２４）＝ＳＧＨ＝が調整不良のため、欠場することなどが発表された。

大迫は長野・佐久長聖高２年時に全国高校駅伝でアンカーとして同校初優勝のゴールテープを切った。早大１年時の２０１０年度には出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝の学生駅伝３冠に貢献した。五輪には３大会連続で出場。１６年リオ五輪は５０００メートルで予選敗退、１万メートルで２１位だった。２１年東京五輪はマラソンで６位入賞を果たし、２４年パリ五輪は１３位だった。

１５年には５０００メートルで１３分８秒４０、２０年にはマラソンで２時間５分２９秒の日本記録をマーク。５０００メートルの日本記録は１０年たった今でも破られていない。

大迫は１４年に早大を卒業し、日清食品グループに所属。その後、ナイキ・オレゴン・プロジェクト、ナイキの所属選手として世界の舞台で活躍した。ナイキとの所属契約終了後、所属は「東京陸協」とされていたが、１９日の東京レガシーハーフマラソンから「リーニン」の所属選手としてレースに出場する。

リーニンは中国の体操選手として１９８４年ロス五輪の種目別ゆか、あん馬、つり輪で三つの金メダルを獲得した李寧氏が創業したスポーツメーカー。ランニングシューズの開発、販売にも力を入れており、最近は日本国内でもリーニンのカーボンプレート入り厚底シューズが注目されている。

今後、大迫は１２月７日に行われるスペインのバレンシアマラソンに出場予定。近年、ドイツのベルリンマラソンと並んで世界トップレベルの高速レースとして注目されているバレンシアマラソンで、リーニンの「看板選手」となった大迫が世界に挑む。