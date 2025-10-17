【MLBポストシーズン】ドジャースがWS進出王手 ブルージェイズが2連敗からの2連勝でマリナーズとの戦いは拮抗
ポストシーズンのリーグ優勝決定シリーズが日本時間17日、各地で2試合行われました。
ナ・リーグはドジャースがブリュワーズに2連勝で迎えた第3戦、初回に大谷翔平選手が先頭打者で3ベースヒットでいきなりチャンスを作ると、続くムーキー・ベッツ選手がタイムリーで先制点を生み出します。
2回に同点に追いつかれるも、6回に“怪物新人”と呼ばれるブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手からヒットと四球でチャンスを作ると、トミー・エドマン選手がセンターへタイムリーヒットで勝ち越しに成功。相手の悪送球でさらに1点追加すると、最後は佐々木朗希投手が三者凡退で試合を締め勝利。ワールドシリーズ進出に王手をかけました。
ア・リーグはマリナーズの2連勝から、ブルージェイズが2桁得点で1勝を返した第4戦。2回にジョシュア・ネーラー選手のソロホームランでマリナーズが先制するも、ここからブルージェイズが反撃をスタートします。3回にアンドレス・ヒメネス選手の2ランホームランを含め3得点で逆転に成功するとその後も攻撃の手を緩めず、8-2で勝利しました。
ゲームを2勝2敗と戻し緊迫した試合が続きます。
▽優勝決定シリーズ 4戦先勝
【ア・リーグ】マリナーズ2勝 ブルージェイズ2勝
第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ
第2戦 マリナーズ10-3ブルージェイズ
第3戦 ブルージェイズ13-4マリナーズ
第4戦 ブルージェイズ8-2マリナーズ
【ナ・リーグ】ドジャース3勝 ブリュワーズ0勝第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ
第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ
第3戦 ドジャース3-1ブリュワーズ