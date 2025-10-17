ポストシーズンのリーグ優勝決定シリーズが日本時間17日、各地で2試合行われました。

ナ・リーグはドジャースがブリュワーズに2連勝で迎えた第3戦、初回に大谷翔平選手が先頭打者で3ベースヒットでいきなりチャンスを作ると、続くムーキー・ベッツ選手がタイムリーで先制点を生み出します。

2回に同点に追いつかれるも、6回に“怪物新人”と呼ばれるブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手からヒットと四球でチャンスを作ると、トミー・エドマン選手がセンターへタイムリーヒットで勝ち越しに成功。相手の悪送球でさらに1点追加すると、最後は佐々木朗希投手が三者凡退で試合を締め勝利。ワールドシリーズ進出に王手をかけました。

ア・リーグはマリナーズの2連勝から、ブルージェイズが2桁得点で1勝を返した第4戦。2回にジョシュア・ネーラー選手のソロホームランでマリナーズが先制するも、ここからブルージェイズが反撃をスタートします。3回にアンドレス・ヒメネス選手の2ランホームランを含め3得点で逆転に成功するとその後も攻撃の手を緩めず、8-2で勝利しました。

ゲームを2勝2敗と戻し緊迫した試合が続きます。

▽優勝決定シリーズ 4戦先勝

【ア・リーグ】マリナーズ2勝 ブルージェイズ2勝

第1戦 マリナーズ3-1ブルージェイズ

第2戦 マリナーズ10-3ブルージェイズ

第3戦 ブルージェイズ13-4マリナーズ

第4戦 ブルージェイズ8-2マリナーズ

【ナ・リーグ】ドジャース3勝 ブリュワーズ0勝

第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ第3戦 ドジャース3-1ブリュワーズ