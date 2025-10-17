櫻坂46遠藤理子＆村井優、『B.L.T.』表紙＆巻頭に登場 「承認欲求」アートワークの小見山峻氏がグラビア撮影
櫻坂46・遠藤理子＆村井優が28日発売の『B.L.T.12月号』（東京ニュース通信社）の表紙＆巻頭に登場する。
【アザーカット】ソロも！遠藤理子&村井優、世界観あふれるグラビアに登場
29日に13thシングル「Unhappy birthday構文」をリリースする櫻坂46。遠藤は13thシングルで初めて選抜入り、村井は同作で初の表題曲センターに抜てきされるなど、今大注目の同期メンバー。
そして、今回撮影を手掛けたのは櫻坂46の7thシングル「承認欲求」のアートワークを撮影したフォトグラファー・小見山峻氏。グラビアでは「街角ワンダーランド」をテーマに、夢と現実を行き来するかのような不思議な世界観を表現した。
オールフィルム写真の質感、どこにでもあるような街角や特徴的なモニュメント、二人の可憐さが引き立つ洋服とおそろいの制服など、あらゆる要素が混ざり合うことで奥行きが生まれ、これまでとは一味違うグラビアに仕上がった。
ほか井上梨名（櫻坂46）、大越ひなの（乃木坂46）、安納蒼衣＆工藤唯愛（僕が見たかった青空）、丸山ひなた（AKB48）、石浜芽衣（虹のコンキスタドール）、青山なぎさ＆岬 なこ＆鈴原希実＆結那（Liella!）らも登場する。
