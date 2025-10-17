元NMB48でタレントの吉田朱里（29）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。アイドル時代の衣装事情を明かした。

“大ピンチ”がテーマのエピソードトークで「ライブ中に衣装のチャックが下がってきた」と切り出した吉田。「よくあるっちゃよくあるんですけど」と前置きしつつ「私10年間アイドルをしてまして、中学2年生でNMB48に入った」と解説した。

そして「毎年、周年コンサートというのがあるんで、中学2年生の時に着てた衣装を、5年後とかに着なきゃいけないみたいなことも結構あった」と振り返った。

そのため「体形維持を頑張ってたとはいえ、中学生なんで成長してるからホントにちっちゃくて、衣装が。無理矢理締めて出たんです」と告白。「そしたら本番中に“なんか開いて来てる”。全部背中がジッパーになってるんですけど、このままだと下着が見えちゃうってなって」とピンチに。

しかし「でも急にハケたら変じゃないですか。だから踊れるところまで踊って、みんなが移動する時に（正面を向いたまま）ハケて、また（ジッパーを）上げてもらって出たことはあります」といい、「大阪城ホールだったんで、結構お客さんが入ってる中で、ドキドキしました」と打ち明けた。

これに番組MCの「ハライチ」澤部佑が「それ成長じゃないですか、純粋な。なんか、衣装は作り直してくれたりとかは…」と同情すると、吉田は「そんなお金はNMBなんで無くって」と回想。話を聞いていたタレントのウエンツ瑛士は「大阪城ホールでやってるのに！？」と驚いていた。