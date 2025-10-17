◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ブルージェイズ 8―2 マリナーズ（2025年10月16日 シアトル）

サイ・ヤング賞3度受賞のブルージェイズのマックス・シャーザー投手（41）が16日（日本時間17日）、敵地シアトルでのア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発し、マリナーズ相手に5回2/3を3安打4四球5奪三振2失点と好投。ナショナルズ時代の19年ワールドシリーズ以来6年ぶりにポストシーズン（PS）で勝利投手となった。ブルージェイズは8―2で逆転勝ちし、敵地での連勝で2勝2敗のタイに持ち込んだ。

“マッド・マックス”の本領発揮だった。5―1で迎えた5回1死一塁から良い当たりの右直が飛ぶと、ブルージェイズのベンチからシュナイダー監督がマウンドへ歩み寄った。だが、「大丈夫か？」と呼びかけられたシャーザーが厳しい表情で「大丈夫だ！」と怒鳴り交代を拒否すると、同監督はすぐにダッグアウトへ。直後、1番アロザレーナをカーブで空振り三振に仕留めたシャーザーはグラブを叩いてほえた。

6回2死から四球を与えて交代となったが、まだ87球で通算211勝右腕には余力が感じられた。レギュラーシーズンとPS合わせて通算500回目となった先発で、最速は23年6月以来2年ぶりに96.5マイル（約155.3キロ）をマーク。カーブ、チェンジアップ、スライダー、カットボールを投げ分け、何よりも気迫でマリナ−ズ打線を抑え込んだ。3回には一塁走者をけん制で刺し、自身9年ぶりにけん制刺殺も記録。41歳以上のPS勝利投手はロジャー・クレメンス（5勝）、ケニー・ロジャース（3勝）、デニス・マルティネス（1勝）に次いでMLB史上4人目となった。

シュナイダー監督は「ネーラーに打たれた後はカーブ、スライダー、チェンジアップ、どれも良かった。球速もキープしていた。だからこそ彼は殿堂入りするんだ」と投球を絶賛した。マウンドでのやり取りを問われると「1年間ずっと、彼がマウンドで私に怒鳴ってくれるのを待っていた。1年を通じて彼と交わしてきた会話がよみがえった気がした。もちろん、彼に任せられると信じていたよ。オフシーズンの契約前に彼とZoomで話して以来、この瞬間を待っていた。殺されるんじゃないかと思ったけど、最高だった」と説明。「彼にはマッド・マックスみたいな性格があるけど、今夜それを見せてくれた。内野手たちも大笑いしていたよ」と付け加えた。