今年もクリスマスシーズンが近づき、特別なホリデーケーキの予約が始まる時期となった。ヒルトン東京の1階にある「ショコラブティック」では、2025年10月16日（木）よりクリスマスオーナメントをテーマにした華やかなクリスマスケーキの予約受付を開始する。

ツリーを照らす美しいオーナメントの煌めきをそのまま閉じ込めたような、クリスマスカラーである赤、白、グリーンで彩られた特別なケーキは台数限定での提供となる。

製品概要 店名：ショコラブティック（ヒルトン東京 1階）

予約期間：2025年10月16日（木）～12月21日（日）

お渡し期間：2025年12月19日（金）～12月25日（木）

予約方法：ヒルトン東京公式サイトよりオンラインにて事前予約・決済

価格：4,000円～11,000円（税込）

公式サイト：※リンクが削除されました。

お気に入りのオーナメントをツリーに飾る高揚感をケーキで表現

今年のクリスマスケーキコレクションを語る上で欠かせないのが、クリスマスオーナメントというテーマだ。ホリデーシーズンの訪れとともに、お気に入りのオーナメントをツリーに飾る高揚感をケーキで表現した特別なコレクションは、愛らしいオーナメントやリース、松ぼっくりをモチーフにしている。

上品な味わいと美しいバランスで構成された各ケーキは、クリスマスパーティーを華やかに彩る逸品揃いだ。ヒルトン東京は「ボックスを開けた瞬間、思わず笑みがこぼれるようなときめきに包まれることでしょう」と、その魅力を表現している。

真紅に輝く「クリスタル・ルージュ」

価格：11,000円（税込）

販売数：限定45個（要予約）

サイズ：直径18cm、高さ9cm

対象：8名様～12名様向け

コレクションの中でも特に目を引くのが、「クリスタル・ルージュ」だ。苺と赤スグリのホワイトチョコレートムースをベースに、ピンクグレープフルーツのコンフィチュールと、赤い果実のような酸味と上品な苦味が特徴のヴァローナ社 マンジャリ64％のガナッシュを重ねた贅沢な一品。

アーモンドの香ばしさとバターのコクが豊かなパン・ド・ジェーヌに、サクサクのフィアンティーヌを合わせることで、異なる食感と風味の調和も楽しめるとのこと。艶やかな真紅のチョコレートコーティングと繊細なレースの装飾は、ツリーを彩る赤いオーナメントの輝きを思わせる華やかさだ。

雪の結晶をイメージした「スノー・リース」

価格：9,800円（税込）

販売数：限定60個（要予約）

サイズ：直径18cm、高さ8cm

対象：8名様～10名様向け

次に紹介するのは、「スノー・リース」。まるでチーズのように濃厚で風味豊かなクレーム・ドゥーブルのバニラムースに、マロンブリュレとベルガモットのクリーム、ヘーゼルナッツのダコワーズを重ねた大人向けの味わいが特徴だ。

トップにはマロンペーストやキャンディレモン、コニャックに漬けたマロンをあしらい、奥行きのある洗練された味わいに仕上げている。雪の結晶を思わせるホワイトチョコレートのサークルと松ぼっくり型のチョコレートを飾り、リースのように可憐で華やかな見た目も魅力だ。

抹茶の香り漂う「エクラ・ヴェール」

価格：9,500円（税込）

販売数：限定50個（要予約）

サイズ直径18cm、高さ10cm

対象：8名様～10名様向け

3つ目のスペシャルケーキは、「エクラ・ヴェール」。アーモンドタルトにラズベリーのコンフィチュールとフレッシュラズベリーを配し、その上にピスタチオ香るホワイトチョコレートガナッシュを重ねた逸品だ。

ラズベリーの爽やかな酸味とピスタチオのナッティーな風味が美しく調和する味わいは、クリスマスの特別感を演出してくれる。トップを飾るグリーンオーナメントは、オレンジコンフィチュールを忍ばせた抹茶ムースでできており、香り高く爽やかな酸味のカラマンシージュレが、味わいに軽やかな余韻を添えている。

定番の「クリスマスショートケーキ」も

価格：S 4,400円(税込) / L 6,200円(税込)

サイズ：S 直径10cm、高さ7cm / L 直径16cm、高さ8cm

対象：S 2～3名様向け / L 4～6名様向け

華やかなスペシャルケーキも魅力的だが、定番の「クリスマスショートケーキ」も用意されている。きめ細かいスポンジ、上質な生クリームとたっぷりの苺を用いた王道の味わいだ。ヒルトン東京ならではの上品なトップを飾るショートケーキも見逃せない。

予約方法

ヒルトン東京のクリスマスケーキは、ヒルトン東京公式サイトからのオンライン事前予約・決済が必要となる。予約期間は10月16日（木）から12月21日（日）まで、お引き渡し期間は12月19日（金）から12月25日（木）までとなっている。

特に限定数のある特別ケーキは早めに予約することをおすすめする。

特別なクリスマスを彩る華やかなケーキコレクション

ヒルトン東京の2025年クリスマスケーキコレクションは、クリスマスオーナメントの煌めきをケーキで表現した特別なラインナップとなっている。「クリスタル・ルージュ」「スノー・リース」「エクラ・ヴェール」の3種類の特別ケーキと定番の「クリスマスショートケーキ」が、クリスマスのテーブルを華やかに彩ってくれることだろう。

ホテルの洗練された技術と厳選された素材で作られたこれらのケーキは、特別な日のパーティーにぴったりの主役となるはずだ。予約は10月16日から開始されるので、気になる方は早めにチェックしておきたい。

記事内画像はプレスリリースから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。