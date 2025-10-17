男性が悩んでいたりつらそうにしていたりすると、思わず手を差し伸べたくなりませんか？ 女性のもつ母性本能を刺激されることで、支えたくなってしまうのかもしれません。ただそれが既婚者だとしたら、深入りするのは危険です。今回は、奥さんの不倫で悩む男性と男女の仲になってしまった話をご紹介いたします。

悩みを聞いていたら男女の関係に

「会社の先輩が、奥さんが不倫したとのことで悩んでいたんです。どうやら奥さんは複数の男性と関係を持っていて、結婚前からそういう人だったそう。先輩もそのことを理解した上で結婚をしたらしいけど、やっぱり自分ではない人を追い求める奥さんを見ているのはつらくなってきたようで……。そんな風に悲しそうな顔をして自分の価値すらわからなくなっている先輩を見ていたら、いてもたってもいられず思わず抱きしめてしまいました。そのまま男女の仲になってしまい、ダメだとわかっていても先輩を支えたい気持ちが強くて止まりませんでしたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 男性のつらそうな姿を見ると、母性が出てしまいますよね。ただどんな事情であれ、既婚者と関係をもってしまうのはNG。のめり込む前に関係を終わらせたほうがよさそうですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。