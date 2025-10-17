ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、ファッション界でも存在感を示した。インフルエンサー・マーケティング・プラットフォームの「Lefty（レフティ）」が最近発表した報告書によると、ENHYPENは「2026S＼Sウーマンズ・ミラノファッションウイーク」期間中に1829万ドル（約27億6328万円）規模のメディア価値（EMV＝Earned Media Value）を発生させたという。今回のファッションウイークに参加したセレブの中で、チーム単位基準で最も高い価値評価となった。

Leftyは毎シーズン、ファッションウイークで発生したメディア価値を測定して発表している。これはソーシャルコンテンツの到達範囲と参加度、ブランド露出効果などを総合分析して費用に換算した指標で、アーティストのブランドパワーを計ることができる尺度の1つだ。

ENHYPENは、先月25日、イタリア・ミラノで開かれた「2026S＼S婦人服ファッションショー」に参加した。韓国メディアOSENは17日「彼らは感覚的なファッションと輝かしいビジュアルで強烈な印象を残し、多くの海外メディアやグローバルファッション関係者からスポットライトを浴びた。ENHYPENをひと目見ようと、多くのファンが集まった」などと報じた。