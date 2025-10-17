【拡大画像へ】

株式会社版三は同社のオンラインショップ「浮世絵工房」にて、「江戸ドラえもん役者絵」を10月20日12時より販売する。価格は19,800円。

本商品は、歌川国貞の「御あつらへ三色弁慶」をモチーフに「ドラえもん」に登場するキャラクターたちをデザインした浮世絵ジークレー版画。国貞の描いたポーズや構図を受け継ぎながら、ドラえもんやのび太たちが勇ましく、そして愛らしく描かれている。

また、背景には「弁慶格子（弁慶縞）」と呼ばれる三色のチェック模様をあしらい、江戸時代の意匠と現代のポップさが演出された華やかな仕上がりとなっている。

□「江戸ドラえもん役者絵」商品ページ

商品概要

商品名：「江戸ドラえもん役者絵」

販売価格：19,800円

販売元：株式会社 版三

サイズ：（額）縦22.2㎝×横51.1㎝

素材（額装部分）：木製（裏板：MDF）

和紙（絵）：純手漉和紙（鳥の子紙）越前和紙漉元 岩野平三郎製紙所・山口製紙所

技法：ジークレー版画

(C)Fujiko-Pro