はちみつ入りのてりてりみそ味がたまらない！ 「じゃがいもととりのはちみつみそ煮」
【写真を見る】買い物に行けなかった日は…じゃがいも×ウインナーでささっと1品！
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
はちみつ入りのてりてりみそ味
1人分 504kcal
塩分 1.3g
材料（2人分）
じゃがいも…2個（約300g）
とりももから揚げ用肉…200g
万能ねぎの小口切り…1〜2本分
A＜ 混ぜる＞
・はちみつ、みそ、酒…各大さじ1
・水…1/2カップ
サラダ油
片栗粉
作り方
1 じゃがいもは一口大に切り、水にさっとさらして水けをきる。
2 フライパンに油大2を中火で熱し、じゃがいもを入れる。時々転がしながら、竹串を刺してみて、やっと通るくらいになるまで5〜6分焼く。
3 とり肉に片栗粉適量をまぶし、皮目を下にしてフライパンのあいたところに入れる。時々上下を返しながら4〜5分焼き、とり肉に火を通す。
4 フライパンの余分な油を拭き、Aを加えて汁けが少なくなるまで炒め煮にする。器に盛り、万能ねぎを散らす。
※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
料理／小林まさみ、撮影／郄杉 純
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』