「つい、うっかり食べ過ぎてしまった…！」胃腸をやさしくリセットするお助け薬膳スープ
【画像を見る】具だくさんで満足感もアップ！ザーサイの食感がアクセントに「きゅうりの具だくさんおかずスープ」
体重の増加が気になるときや、食べ過ぎた日におすすめのスープレシピをご紹介。体内の余分なものを排出する働きが期待できる野菜や、代謝をサポートするスパイスが活躍します。とろみのある食材を使えば満足感を得ながら胃腸もすっきり。体をリセットしたいときにぜひ取り入れてみてくださいね。
体内の不要物を排出したり、胃の働きを助けたりする食材がおすすめ
きゅうり、豆苗、レタス、セロリ、大根、トマト、玉ねぎ、きのこ、しょうが、豆類、いも類、カレー粉など
■大根とトマトのカレースープ
程よくスパイシーで満足度もアップ
【材料・2人分】
大根…150g
トマト…1個
玉ねぎ…1/4個
A
洋風スープの素(顆粒)…小さじ1
塩、こしょう…各少々
水…1と1/2カップ
オリーブ油 カレー粉
【作り方】
1．大根は5mm厚さのいちょう切りにし、トマトは一口大に切る。玉ねぎは縦薄切りにする。
2．直径約18cmの鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、大根、玉ねぎを入れて炒める。全体に透き通ってきたらカレー粉小さじ1/2を加え、粉っぽさがなくなるまで炒める。
3．A、トマトを加えて混ぜ、煮立ったら弱めの中火で6〜7分煮る。
（1人分55kcal／塩分0.9g レシピ考案／市瀬悦子）
■きゅうりの具だくさんおかずスープ
具にもなるささ身でだしをとって
【材料・2〜3人分】
きゅうり…2本
にんじん…4cm(約40g)
ザーサイ(味つき)…30g
白いりごま…小さじ1
A
とりささ身…2本
酒…大さじ1
水…2と1/2カップ
塩 こしょう ごま油
【作り方】
1．きゅうりは縦半分に切り、2〜3mm幅の斜め切りにする。にんじん、ザーサイは細切りにする。
2．鍋にAとにんじんを入れ、強火にかける。沸騰したらアクを除いて弱火にし、ふたをして4〜5分蒸し煮にする。ささ身はいったん取り出して粗熱をとり、手で粗く裂く。
3．鍋を中火にし、ザーサイ、きゅうりを加えて2のささ身を戻し入れる。煮立ったら塩小さじ1/2、こしょう少々で調味し、ごま油少々をたらしてごまをふる。
（1人分63kcal／塩分1.7g レシピ考案／小林まさみ）
■里いものポタージュ
やさしいとろみにほっとする
【材料・2人分】
里いも…4個（約280g）
長ねぎのみじん切り…8cm分
A
白ワイン…大さじ2
洋風スープの素（顆粒）…小さじ1/2
水…2カップ
オリーブ油 塩 こしょう
粗びき黒こしょう
【作り方】
1．里いもは1cm厚さのいちょう切りにし、鍋に入れてかぶるくらいの水を加える。中火にかけ、約5分ゆでてざるにあけ、流水で洗ってぬめりを取る。
2．鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、ねぎを入れてしんなりするまで炒める。1、Aを加え、アクを取りながら煮る。
3．ひと煮立ちしたら弱めの中火にしてふたをし、約8分煮る。里いもがやわらかくなったら火から下ろし、フォークで潰す。
4．弱火にかけ、塩小さじ1/3、こしょう少々で調味し、とろみがつくまで約5分煮る。器に盛り、粗びき黒こしょう適量をふって、好みでパセリのみじん切りを散らす。
（1人分93kcal／塩分1.3g レシピ考案／ワタナベマキ）
＊ ＊ ＊
きゅうりや大根など水分の多い野菜は、体内の不要物を排出してくれる手助けに。さらに、里いもなどのいも類はやさしいとろみで腹持ちをよくし、食べすぎ防止にも◎。体重が気になるときや、食べ過ぎたときのリセットレシピとして、体を整えたいときの心強い味方になってくれますよ。
監修／齋藤菜々子 撮影／木村拓・澤木央子・竹内章雄 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文＝畠山麻美