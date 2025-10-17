里いも甘みと長ねぎの香りが広がるポタージュ。やさしいとろみに癒されながら自分の体と向き合う時間にするのも◎


具だくさんで満足感もアップ！ザーサイの食感がアクセントに「きゅうりの具だくさんおかずスープ」

体重の増加が気になるときや、食べ過ぎた日におすすめのスープレシピをご紹介。体内の余分なものを排出する働きが期待できる野菜や、代謝をサポートするスパイスが活躍します。とろみのある食材を使えば満足感を得ながら胃腸もすっきり。体をリセットしたいときにぜひ取り入れてみてくださいね。

＜体重増加、食べ過ぎに＞

体内の不要物を排出したり、胃の働きを助けたりする食材がおすすめ

きゅうり、豆苗、レタス、セロリ、大根、トマト、玉ねぎ、きのこ、しょうが、豆類、いも類、カレー粉など

■大根とトマトのカレースープ

程よくスパイシーで満足度もアップ

大根とトマトのカレースープ


【材料・2人分】

大根…150g

トマト…1個

玉ねぎ…1/4個

A

　洋風スープの素(顆粒)…小さじ1

　塩、こしょう…各少々

　水…1と1/2カップ

オリーブ油　カレー粉

【作り方】

1．大根は5mm厚さのいちょう切りにし、トマトは一口大に切る。玉ねぎは縦薄切りにする。

2．直径約18cmの鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、大根、玉ねぎを入れて炒める。全体に透き通ってきたらカレー粉小さじ1/2を加え、粉っぽさがなくなるまで炒める。

3．A、トマトを加えて混ぜ、煮立ったら弱めの中火で6〜7分煮る。

（1人分55kcal／塩分0.9g　レシピ考案／市瀬悦子）

■きゅうりの具だくさんおかずスープ

具にもなるささ身でだしをとって

きゅうりの具だくさんおかずスープ


【材料・2〜3人分】

きゅうり…2本

にんじん…4cm(約40g)

ザーサイ(味つき)…30g

白いりごま…小さじ1

A

　とりささ身…2本

　酒…大さじ1

　水…2と1/2カップ

塩　こしょう　ごま油

【作り方】

1．きゅうりは縦半分に切り、2〜3mm幅の斜め切りにする。にんじん、ザーサイは細切りにする。

2．鍋にAとにんじんを入れ、強火にかける。沸騰したらアクを除いて弱火にし、ふたをして4〜5分蒸し煮にする。ささ身はいったん取り出して粗熱をとり、手で粗く裂く。

3．鍋を中火にし、ザーサイ、きゅうりを加えて2のささ身を戻し入れる。煮立ったら塩小さじ1/2、こしょう少々で調味し、ごま油少々をたらしてごまをふる。

（1人分63kcal／塩分1.7g　レシピ考案／小林まさみ）

■里いものポタージュ

やさしいとろみにほっとする

里いものポタージュ


【材料・2人分】

里いも…4個（約280g）

長ねぎのみじん切り…8cm分

A

　白ワイン…大さじ2

　洋風スープの素（顆粒）…小さじ1/2

　水…2カップ

オリーブ油　塩　こしょう　

粗びき黒こしょう

【作り方】

1．里いもは1cm厚さのいちょう切りにし、鍋に入れてかぶるくらいの水を加える。中火にかけ、約5分ゆでてざるにあけ、流水で洗ってぬめりを取る。

2．鍋にオリーブ油小さじ1を中火で熱し、ねぎを入れてしんなりするまで炒める。1、Aを加え、アクを取りながら煮る。

3．ひと煮立ちしたら弱めの中火にしてふたをし、約8分煮る。里いもがやわらかくなったら火から下ろし、フォークで潰す。

4．弱火にかけ、塩小さじ1/3、こしょう少々で調味し、とろみがつくまで約5分煮る。器に盛り、粗びき黒こしょう適量をふって、好みでパセリのみじん切りを散らす。

（1人分93kcal／塩分1.3g　レシピ考案／ワタナベマキ）

きゅうりや大根など水分の多い野菜は、体内の不要物を排出してくれる手助けに。さらに、里いもなどのいも類はやさしいとろみで腹持ちをよくし、食べすぎ防止にも◎。体重が気になるときや、食べ過ぎたときのリセットレシピとして、体を整えたいときの心強い味方になってくれますよ。

監修／齋藤菜々子　撮影／木村拓・澤木央子・竹内章雄　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文＝畠山麻美