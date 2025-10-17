元日経記者｢会話の主導権を握るポイント3つ｣
会話の主導権を握り、聞きたいことを聞き出すコツとは？ ＊写真はイメージです（写真：recep-bg／Getty Images）
「時間は限られているのに、なかなか本題に進まない」「脱線ばかりで困った」「目上の人だから話を遮れない」……。打ち合わせや商談の席上、相手にずっと会話の主導権を握られてしまった、という経験はありませんか。取材のプロ、元日経新聞記者の白鳥和生さんはそのような時、どうしていたのでしょうか？ そのヒントを、白鳥さんの著書『雑談が苦手な取材のプロが33年続けた 本音を引き出す聞く力』から一部を抜粋し探っていきます。
人の話を聞くときに、受け身で聞いているだけでは、会話が思うように進みません。
特にビジネスの場面では、相手が話したいことを聞くと同時に、こちらが知りたいことを適切に引き出さなければなりません。そのためには、相手のペースに合わせつつも会話の主導権を持ち、話の流れをリードする力が必要です。
同調は必要ですが、行きすぎると限られた時間で聞きたいことを聞き出せない可能性があります。主導権を渡さないという表現はきついかもしれませんが、要は会話をリードするのはあくまで聞き手だということです。
重要なのは「話して、話して！」「教えて、教えて！」オーラを消しつつ、「よく聞いています」シグナルを出し続けること。
人はできるだけストレスがない安心・安全な環境を求めます。聞き上手は、「あなたの話に興味があります」「あなたの話は興味深いです」というシグナルを発し、話しやすい雰囲気を醸し出している人でもあるのです。
会話をリードするための3つのポイント
1.「逆三角形型の質問」を意識する
会話の流れをコントロールするためには、質問の順番を工夫します。広い範囲で質問をし、徐々に詳細な内容へと掘り下げていくことで、相手も話しやすくなります。
【悪い例（取材や商談、職場での検討会議）】
「この商品の課題は何ですか？」
＊いきなり具体的な質問をする。
【よい例（取材や商談、職場での検討会議）】
「最近、どのような点に力を入れていますか？」（広い質問）
「その中で、特に課題になっていることは何ですか？」（少し深掘り）
「具体的に、どの部分で改善が必要だと考えていますか？」（さらに詳しく）
2.こちらが知りたいことを引き出す
相手が自由に話しすぎると、重要な情報が埋もれてしまう場合があります。そこで、相手の話に寄り添いつつ、必要な情報を引き出すための質問を加えることが大切です。
【悪い例（商談や職場での検討会議）】
「この商品は、この機能が新しいんですよ。デザインもいいでしょう？」
相手が商品の魅力について長々と話し続ける。
「……」
＊ただ聞いているだけで、情報が引き出せていない。
【よい例（商談や職場での検討会議）】
「この商品は、この機能が新しいんですよ」
「その商品の特徴はよくわかりましたが、実際にお客様からはどのような反応がありましたか？」
＊話の焦点を調整する。
3.「ところで」「そういえば」を使い、話題を切り替える
相手の話が脱線してしまったときや、別の話題に移りたいときには、自然な形で話を切り替える接続詞が役立ちます。「ところで」「そういえば」を使うことで、スムーズに会話の流れをコントロールできます。
【悪い例（営業会議）】
「（商品の話のはずが）最近、〇〇が気になっていて」
「話が少しずれたので、元の話に戻りましょう」
＊唐突に話を戻す。
【よい例（営業会議）】
「（商品の話のはずが）最近、〇〇が気になっていて」
「そうなんですね。私も気になっていました。ところで、さきほどお話しされていた○○の件、もう少し詳しく聞かせてもらえますか？」
＊自然に話題を戻す。
話の流れをリードすることは、決して相手を支配することではありません。むしろ、相手が話しやすくなるように、うまく会話をリードすることが大切です。
適切な質問をしながら会話の流れを作り、聞きたい情報を引き出せるよう意識してみましょう。
筆者の経験ではこんなことも
新聞記者時代、よく取材の時間を取ってくれたのが大手小売業の会長でした。とはいえ、この会長は数多くのM＆A（合併・買収）を手掛けた人。言ってみれば手練手管、百戦錬磨の人です。
取材対応にも慣れていました。こちらの質問に対して、平気でまったく聞いていない昔話を延々とし、こちらのペースに持ち込ませない人でもありました。
ですから、なかなか特ダネがとれませんでした。もっとも特ダネは昼間の応接室でとれることはめったになく、仮説を立て、地を這うような周辺取材を積み重ねて、最後に当事者に当たることでとれるものです。
ちなみに、会長はこちらがつかんだネタが間違った情報ならば「ない」、正しければ「知らん」とはっきり言ってくれました。
そうした受け答えをしてくれる関係になるまでには、夜討ち朝駆けを重ねて半年以上の時間がかかりましたが……。
雑談を交わすことで、相手に関心を持っていることをアピールする効果もあります。
「他人に関心を持て。人は自分に関心を持ってくれる人に惹かれる」とは『人を動かす』の著者、デール・カーネギー氏の言葉です。コミュニケーションの達人だったカーネギー氏は、相手に関心を持ち、しっかりと話を聞くことの重要性を説いています。
自分に関心を向けられていると感じると、その相手に好意的になり、話しやすいと感じるようになります。ですから、適度に合いの手や相づちを取り入れることが、会話をよりスムーズに、楽しく進めるカギです。
合いの手は、相手の話の合間に交える「はい」「ええ」「そう」といった短い言葉。一方、相づちは「なるほど」「そうですね」といった言葉を発し、相手の話を受け止めて調子を合わせるものです。
これらは、相手に対して自分が注意を払っていることを示し、会話の流れを作ります。例えば、このように使います。
「最近食べたチーズケーキが、本当においしかったんですよ」
「そうなんですね。それで、どんな味だったんですか？」
「クリーミーで、少し甘さが控えめでね、しっとりしていて……」
「なるほど、甘さ控えめのチーズケーキっていいですね！ それって、どこのケーキですか？」
会話中に無反応だと相手は話しづらく感じてしまいます。ですから、「はい」「ええ」「そうですね」といった合いの手や相づちを入れることで、相手は自分の話に対する反応を確認でき、話を続けたくなります。
知人のライターの方に、できるだけよく笑うことを心がけている、という人がいます。彼によると「笑えば、相手も話しやすくなります。特に相手が笑わせようと思って発言したことには、笑いを奮発するようにしています」とのことです。
相手の気分を害さない
私の経験では、相手のよいところを強調する、つまり、ときにほめたり、持ち上げたりするのも重要になります。
これはハラスメントに注意が必要ですが、例えば「肌がすごくおきれいだなと思ったんですけど、ふだん、どういうケアをされているんですか？」「そんなにたいしたことはしていないんですけど、日焼けはしないように気をつけています」……といった具合に自然と話題がシフトしていきます。
また、「○○に興味はありますか？」と聞いて「ないですね」と、こちらの質問に冷たく返されたケースもあります。
「そうですか……」と簡単に引き下がると、場の空気が悪くなってしまいます。そんなときは「（「意外ですね」という表情をして）えっ、よければ理由を教えていただけませんか？」と聞くのもよいでしょう。理由を聞き出せれば、別の提案にもつなげやすくなります。
（白鳥 和生 ： 流通科学大学商学部教授）