Bリーグオールスターの総選挙がスタート…ファン投票は11月3日まで、全出場選手発表は11月13日予定

10月17日12時より、『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』内で行われる「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」の出場選手を決める総選挙が始まった。

オールスターゲームは大会最終日1月18日にHAPPINESS ARENAで開催。2024－25シーズンの結果をもとに分けられたB.BLACKとB.WHITEの2チームによって争われる。

各チーム5名が選出されるファン投票の方法は、リーグ公式WEB、B.LEAGUE CARD、バスケットLIVEの3つ。11月3日23時59分まで投票可能で、10月27日に中間発表が予定されている。ファン投票終了後、11月13日にファン投票5名、Bリーグ推薦8名の各チーム13名が発表され、「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」、「B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026」、「インフロニアB.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026」の出場選手も発表予定だ。

なお、チケットは12月上旬に長崎ヴェルカファンクラブ会員先行、B.LEAGUEチケット販売を予定。B.BLACKとB.WHITEのチーム分け、オールスター総選挙のスケジュールは以下のとおり。

■りそなグループ B.LEAGUE ALL‐STAR GAME 2026



・B.BLACK



宇都宮ブレックス（B1・優勝）



三遠ネオフェニックス（B1・3位）



アルバルク東京（B1・5位）



群馬クレインサンダーズ（B1・7位）



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（B1・9位）



ファイティングイーグルス名古屋（B1・11位）



大阪エヴェッサ（B1・13位）



広島ドラゴンフライズ（B1・15位）



横浜ビー・コルセアーズ（B1・17位）



レバンガ北海道（B1・19位）



川崎ブレイブサンダース（B1・21位）



仙台89ERS（B1・23位）



アルティーリ千葉（B2・優勝）



信州ブレイブウォリアーズ（B2・3位）



鹿児島レブナイズ（B2・5位）



福井ブローウィンズ（B2・7位）



バンビシャス奈良（B2・9位）



山形ワイヴァンズ（B2・11位）



福島ファイヤーボンズ（B2・13位）



横浜エクセレンス（B3・優勝）

・B.WHITE



琉球ゴールデンキングス（B1・準優勝）



千葉ジェッツ（B1・4位）



島根スサノオマジック（B1・6位）



シーホース三河（B1・8位）



京都ハンナリーズ（B1・10位）



サンロッカーズ渋谷（B1・12位）



秋田ノーザンハピネッツ（B1・14位）



長崎ヴェルカ（B1・16位）



佐賀バルーナーズ（B1・18位）



越谷アルファーズ（B1・20位）



茨城ロボッツ（B1・22位）



滋賀レイクス（B1・24位）



富山グラウジーズ（B2・優勝）



ライジングゼファー福岡（B2・4位)



ベルテックス静岡（B2・6位）



熊本ヴォルターズ（B2・8位）



神戸ストークス（B2・10位）



青森ワッツ（B2・12位）



愛媛オレンジバイキングス（B2・14位）



岩手ビッグブルズ（B3・3位）

・オールスター総選挙 スケジュール※変更の可能性あり



10月17日（金）12:00 ファン投票開始



10月27日（月）中間発表



11月3日（月・祝）23:59 ファン投票終了



11月13日（木）全出場選手発表

