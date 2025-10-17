Novel Coreが、来年1月23日に自身のバースデーライブ『BiRTH OF CORE: Lv.25』を東京 昭和女子大学 人見記念講堂にて開催する。

（関連：【画像あり】Novel Core、10月16日に行った『BABiES AGAiN TOUR』初日公演のライブ写真）

本情報は、昨日10月16日に東京 渋谷WWW Xにて行われた全国ツアー『BABiES AGAiN TOUR』初日公演でサプライズ発表されたもの。同ツアーは、ミクスチャーミュージックEP『BABiES AGAiN』のリリースを記念して開催され、Novel Core自身初となる20歳以下限定ライブを含む全公演がソールドアウトしている。

公演内では、自身のハウスバンド THE WILL RABBITSとともに、EP収録曲を中心としたジャンルレスなサウンドを披露した。

なおバースデーライブ開催の発表と同時に、公式ファンクラブ『CORE HOUSE』会員を対象としたチケット最速先行受付がスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）