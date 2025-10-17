「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在で農業総合研究所<3541.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



１７日の東証グロース市場で農業総研が反落。同社は１４日取引終了後に決算発表を行い２６年８月期の単独営業利益は３億～３億５０００万円（前期比６５．０～９２．５％増）と最高益更新の予想を示した。「農家の直売所事業」や「産直事業」が伸びており業績をけん引している。株価は８月に７６３円の高値をつけた後は調整局面にあり４７０円前後での値動きとなっているが、業績は拡大基調にあり再評価機運も台頭している様子だ。



出所：MINKABU PRESS