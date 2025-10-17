ブルージェイズのマックス・シャーザー投手は16日（日本時間17日）、敵地T-モバイルパークでのマリナーズ戦に先発。5回2／3を投げ3安打2失点で試合を作り、8－2の勝利に貢献した。

5回裏のピンチでは、マウンドへ歩み寄るジョン・シュナイダー監督を大声で一喝。降板拒否の意思を示し、後続を見事打ち取るパフォーマンスも披露した。

■マウンド上で指揮官を一喝

ブルージェイズは1点ビハインドの3回表、アンドレス・ヒメネス内野手が相手先発ルイス・カスティーヨ投手から逆転2ランを放つなど3得点。4回表には、2番手左腕ゲーブ・スパイアー投手を攻略し、ジョージ・スプリンガー内野手の適時打とワイルドピッチで2点を追加。その後も、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手に本塁打が飛び出すなど打線が機能し、マリナーズ投手陣を攻略した。

投げては、先発のシャーザーが2回裏に一発を浴びた以降は粘りの投球。5回裏2死一塁の場面では、マウンドへ近づくシュナイダー監督を大声で一喝。続投を志願し、見事後続を三振で切って見せた。

シャーザーの「降板拒否」には、米メディアも多数反応。米メディア『ESPN』のジェフ・パッサン記者は「マックス・シャーザーは、試合に残れるようとても丁寧にお願いをしました」と動画を添えて投稿。鬼の形相で指揮官を怒鳴りつける、レジェンド右腕シャーザーの姿に驚きを隠せない様子だった。

試合は、シャーザーの好投に後押しされたブルージェイズ打線が爆発。8－2で勝利し、本拠地連敗から敵地で連勝の巻き返しを見せた。ア・リーグの優勝決定シリーズは2勝2敗のタイとなっている。

