Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP！』（日本テレビ系）出演後に撮影されたと思われるスタジオショットを公開した。

■“東京スカイツリー”をアピールするようにポーズをとる阿部亮平

阿部は「ZIP！ ありがとうございました～」「行ってらっしゃい」というメッセージを添えて投稿。背景に東京スカイツリーが映し出された大型モニターの前で、両手を向けてスカイツリーを指し示すようにポーズを取り、爽やかな笑顔を見せている。

柔らかくセンターで分けたヘアスタイルに、シックなチャコールグレーのスーツ。白シャツとストライプのネクタイを合わせ、知的でクリーンな印象を演出している。ジャケットの肩ラインやパンツのストレートシルエットが美しく、スタイルの良さが際立つ一方で、黒のレースアップシューズが全体を引き締め、朝の情報番組にふさわしい上品な装いを完成させた。

ストーリーズの投稿を見たファンからは、「朝から癒やされる」「阿部ちゃんの“行ってらっしゃい”が嬉しい」「スーツ姿かっこよすぎ」「爽やかお兄さん」「きゅん」「頭のてっぺんからつま先までかっこいい」といったコメントが多数寄せられている。

Snow Man

