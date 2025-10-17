阿部亮平がシルエット美しいグレースーツで白い歯を見せて笑顔！スタイル＆知的さ際立つ全身写真に「頭のてっぺんからつま先までかっこいい」
Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP！』（日本テレビ系）出演後に撮影されたと思われるスタジオショットを公開した。
■“東京スカイツリー”をアピールするようにポーズをとる阿部亮平
阿部は「ZIP！ ありがとうございました～」「行ってらっしゃい」というメッセージを添えて投稿。背景に東京スカイツリーが映し出された大型モニターの前で、両手を向けてスカイツリーを指し示すようにポーズを取り、爽やかな笑顔を見せている。
柔らかくセンターで分けたヘアスタイルに、シックなチャコールグレーのスーツ。白シャツとストライプのネクタイを合わせ、知的でクリーンな印象を演出している。ジャケットの肩ラインやパンツのストレートシルエットが美しく、スタイルの良さが際立つ一方で、黒のレースアップシューズが全体を引き締め、朝の情報番組にふさわしい上品な装いを完成させた。
ストーリーズの投稿を見たファンからは、「朝から癒やされる」「阿部ちゃんの“行ってらっしゃい”が嬉しい」「スーツ姿かっこよすぎ」「爽やかお兄さん」「きゅん」「頭のてっぺんからつま先までかっこいい」といったコメントが多数寄せられている。
