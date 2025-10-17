17日13時現在の日経平均株価は前日比557.59円（-1.15％）安の4万7720.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は404、値下がりは1154、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は138.39円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が125.25円、ファストリ <9983>が26.67円、日東電 <6988>が19.19円、ファナック <6954>が15.99円と続いている。



プラス寄与度トップは任天堂 <7974>で、日経平均を9.60円押し上げている。次いでイオン <8267>が6.77円、ＫＤＤＩ <9433>が5.66円、ＨＯＹＡ <7741>が4.12円、花王 <4452>が2.26円と続く。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、水産・農林、食料、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には保険、銀行、証券・商品が並んでいる。



※13時0分3秒時点



