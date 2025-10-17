Photo: 田中宏和

健康志向の高まりと並行するように24時間営業のコンビニ型ジムが増え、仕事帰りのワークアウトが身近になった今日。

通勤用のバッグとジムバッグを2個使うのに不便さを感じている人は、少なくないでしょう。

そんな現代のライフスタイルに応えるために誕生したのが、「TOUGH GYM BACKPACK」。ジム通いを習慣にするビジネスパーソンのニーズにどのように応えているのか、詳細をチェックしてみましょう。

ビジネスシーンに馴染むデザイン＆ジム利用に適した機能性

Photo: 田中宏和

「TOUGH GYM BACKPACK」は、ビジネスシーンに相応しい洗練されたデザインと、ジムグッズをスマートに収納できる機能性を両立させたバッグ。かなりの実力を持った、要注目のアイテムです。

順を追って、注目ポイントを見ていきましょう。

Photo: 田中宏和

まず、背面には大きく開くファスナー式の着替え用ポケットを配置。メイン収納と分かれていることで、ジャージやタオルなどの出し入れがスムーズに行えます。

ジム利用後、濡れた衣類が他のものと混ざらないのも嬉しいポイント。ちょっとした工夫ですが、あるとありがたいですね。

シューズ専用スペースも

Photo: 田中宏和

「TOUGH GYM BACKPACK」側面にはユニークなシューズ専用の収納スペースも装備。

メインスペースとは独立した専用ポケットになっていて、他の荷物を汚す心配がありません。最大28cmサイズまで対応できるので大型のメンズものでもOK。

Photo: 田中宏和

ちなみに、シューズ収納のフタには通気口が付けられていて、ニオイがこもってしまわないように配慮されています。

「仕事もジムもこれ一つ」汚れにくく、傷にも強い。仕事とジムを両立するバックパック 21,146円 【先着50名/28%OFF】TOUGH GYM BACKPACK 1点 商品ページを見る

ノートPCや小物類をしっかり仕分け

Photo: 田中宏和

もちろん、ビジネス用途にも抜かりはありません。着替え用ポケットの裏側には、ノートPC収納スペースを装備。

Photo: 田中宏和

A4ファイルを問題なく入れておけるメイン収納スペースには、小物類を整理できるオーガナイザーポケットも完備されています。

Photo: 田中宏和

「TOUGH GYM BACKPACK」外装には日焼けや色あせに強い高耐久素材「デューロン」を採用。

傷や汚れ、経年劣化を防ぎ、急な雨にも安心な耐水性も備えているので、シックな外観を長く保つことができます。

バッグの開け閉めはファスナーorロック

Photo: 田中宏和

トップの開閉は、中身に応じてファスナーと簡易ロックの2WAYで使い分けが可能に。

Photo: 田中宏和

さらには、海外出張に便利なSIMカード収納スペースがファスナーの引き手に装備されています。ビジネス＋ジム用がメインユースケースと思いきや、これだけ用途別収納があればたしかに旅行にも重宝しそうですね。

6度のサンプリングを重ねて完成したという「TOUGH GYM BACKPACK」は、他にも紹介しきれていないギミックが満載。仕事もプライベートも充実させたいビジネスパーソンのライフスタイルをサポートしてくれる、理想的なバッグだと言えます。

詳細が気になる人は以下のリンクからチェックしてみてください。

Photo: 田中宏和

