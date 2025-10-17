サム・アルトマン氏とともにOpenAIを設立した1人、アンドレイ・カーパシー氏。去年、OpenAIから退きましたが、新たなオープンソースモデルを開発していました。

nanochat

カーパシー氏がXで発表した新しいオープンソースモデル「nanochat」。nanochatは簡単に言うと、誰でもChatGPTのような対話型AIチャットボットを作ることができるサービス。つまり、自分の求める自分だけのChatGPTクローンが作れるわけです。しかも、短時間で安くで。

カーパシー氏いわく、100ドル（約1万5000円）＆4時間ほどのトレーニングから、カスタマイズAIチャットボットができるのだとか。かけるコスト（お金と時間）をUPすれば、より複雑なモデルも構築でき、簡単な数学やコードの問題なら対応できるようになるといいます。

nanochatはGitHubで公開されています。

サービス自体もですが、注目したくなるのはnanochatの制作過程。サービスを可能にしているのは、8,000行ほどの、カーパシー氏いわく「非常にクリーンなコード」だそう。そして、そのクリーンなコードはすべて、カーパシー氏が手書きしました。

手書きで作ったプラットフォーム

Xでのnanochat発表にはさまざまなコメントが寄せられていますが、その中に「気になるんですけど、このコードって手書きしました？」という質問が。カーパシー氏はこれに「基本、完全に手書きです」と返信。

Excited to release new repo: nanochat!

(it's among the most unhinged I've written).



Unlike my earlier similar repo nanoGPT which only covered pretraining, nanochat is a minimal, from scratch, full-stack training/inference pipeline of a simple ChatGPT clone in a single,… pic.twitter.com/LLhbLCoZFt - Andrej Karpathy (@karpathy) October 13, 2025

ClaudeやCodexのエージェントも何度か試したのですが、全然うまくいかずまったく役に立ちませんでした。たぶん、リポジトリがデータ分布から遠すぎたのかな。

カーパシー氏を知る人は、このコメントに驚くかもしれません。だって、カーパシー氏、バイブコーディングという言葉の生みの親であり、それを広げた人物なのですから。

バイブコーディングとは、ざっくりいうと、AIに作りたいアプリのアイデアを言葉で伝えると、AIがコーディングしてくれるというやつ。プログラミングの知識がない人でもアプリ開発ができると、昨今、注目されています。

今年2月には新たなコーディング術としてバイブコーディングを提唱し、ちょっとした週末のアイデアを試してみるにはこれが最適解だと絶賛。自らコードを読まなくても、エラーがでればそれをまたバイブコーディングしつつ修正すればブラッシュアップされていくし、どうしても無理なとこだけ手を加えてあげればいいというスタンスでした。

nanochatはウェブアプリではありません。ゆえに、バイブコーディングでできる範囲を超えているのでしょうけれど…。

まだまだ人間のコーディング力のほうが上のようです。