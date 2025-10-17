レンタルサービスのハレカリにメンズスタイルのキッズスーツが登場
青山商事は10月7日、オケージョン服のレンタルサイト「hare:kari(ハレカリ)」にて、メンズスタイルのキッズスーツの提供を開始した。
キッズスーツ
キッズスーツは、計9種類の3点セット(スーツ、シャツ、ネクタイ)を用意。サイズは、100センチ〜150センチまでの計6サイズから選ぶことができる。
130センチまでのアイテムはジャケットとハーフパンツ、140センチ〜150センチのアイテムはジャケットとロングパンツの組み合わせとなっている。
価格は、6,600円〜7,700円。
また、同サービスでは、パーティースーツやパーティードレス、ミセスドレスにも新たなモデルを追加しており、合計8アイテム215種類の取り扱いに拡大している。
キッズスーツ
キッズスーツは、計9種類の3点セット(スーツ、シャツ、ネクタイ)を用意。サイズは、100センチ〜150センチまでの計6サイズから選ぶことができる。
130センチまでのアイテムはジャケットとハーフパンツ、140センチ〜150センチのアイテムはジャケットとロングパンツの組み合わせとなっている。
価格は、6,600円〜7,700円。
また、同サービスでは、パーティースーツやパーティードレス、ミセスドレスにも新たなモデルを追加しており、合計8アイテム215種類の取り扱いに拡大している。