東京ヴェルディが新体制を発表！ 復帰含めて10人の選手が新入団

15日、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の東京ヴェルディは2025-26シーズンの新体制を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

ヘッドコーチには東京Ｖや千葉ゼルバ（現・千葉ドット）で選手としてプレーし、その後アナリストを務めた槌尾健氏を迎えた。また、ジェネラルマネージャーやアシスタントコーチ、トレーナー、アナリストを新任した。

2016-17シーズンに東京Ｖでプレーした清水久雄や2024-25シーズン終了後に一度退団していた笠井一治の復帰も含め、10選手の入団も発表されている。

新入団の選手はチームを通じてコメントしている。



小田光輝

「この度、東京ヴェルディに入団させていただくことになりました小田光輝です。これから多くの人に楽しんでもらえるようチームに貢献し、持ち前の明るさと笑顔で頑張りますので応援よろしくお願いします！」

清水久雄

「トライアウトを経てまたヴェルディでプレーさせてもらえることになりました。サポーター、ファン、スポンサー、メンバー、チームの力になれるよう頑張ります！会場でお会いできるのを楽しみにしています！」

荒木司遠

「この度東京ヴェルディに入団することになりました、荒木司遠です。小さい頃から夢だったVリーグでプレイできることを光栄に思います。チームに貢献できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします」

水島快斗

「この度、東京ヴェルディに入団させていただくことになりました水島快斗です。Vリーグという舞台でバレーボールが出来る事に感謝し、チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします」

中村來太郎

「この度、インターン生として東京ヴェルディでプレーさせていただきます。中村來太郎です。昨シーズンもプレーさせていただきましたが、Vのレベルに圧倒され、個人としてもチームとしても、とても悔しいシーズンになりました。今年は昨年の経験と日々の練習で培った力を全て発揮して、勝ちにこだわり結果でチームに貢献していきます。応援よろしくお願い致します」

奥山紫

「この度、東京ヴェルディに入団させていただくことになりました奥山紫です。Vリーグでプレーできることをとても光栄に思います。チームの勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします」

小川健太

「バレーを通じて皆さんと熱く楽しく盛り上がっていきたいです！そして支えてくださる方々への感謝を胸に、これまでの経験を活かしながらチームの勝利に貢献できるよう努力してまいりますので応援よろしくお願いいたします！」

鈴野右京

「この度東京ヴェルディに入団させていただくことになりました、鈴野右京です。Vリーグという環境でバレーボールができること、そして今まで支えてくださった方々に感謝し、勝利に貢献できるよう、精一杯、感謝の気持ちを忘れずに頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします」

笠井一治

「この度、東京ヴェルディに再入団させていただくことになりました。笠井一治です！またこのチームで、そしてVリーグという舞台でプレーできることを本当にうれしく思います。ここに戻ってくるまで、多くの方々に支えていただきました。その恩を、プレーと結果で返せるよう全力で頑張ります。改めて、みなさんよろしくお願いいたします！」

常楽忠宏

「バレーボールで新たな挑戦のチャンスを掴めたことを大変うれしく思います。目標は、『常に楽しむことを忘れず、チームを引っ張る存在になること』です。日々成長していけるよう頑張ります！」