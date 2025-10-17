秋の羽織りにちょうどいい「優秀ジャケット」→【ワークマン】に1,900円で売ってた！

朝晩の寒暖差が大きくなり始めた今の季節。サッと羽織れるアイテムは手元に備えておきたいところ。プチプラでゲットするなら、【ワークマン】から登場した\1,900（税込）のアイテムが狙い目かも。スポーティな雰囲気が漂うデザインで、一点投入で旬顔コーデに導いてくれます。機能性も充実しているので、ぜひ秋のワードローブに迎えて。

機能性も◎ スタイリッシュなトラックジャケット

【ワークマン】「レディースパイルレトロトラックジャケット」\1,900（税込）

スポーティなパイピングが映えるトラックジャケット。ミニマルなデザインでカジュアルながらも大人っぽい雰囲気が漂います。撥水や保温機能が付いており、デイリーはもちろん秋のアウトドアにもぴったり。コーデにメリハリをつけてくれるブラックに加えて、上品で女性らしいダークピンクとグレージュの全3色をラインナップ。

パーカーとレイヤードした最旬スタイル

シンプルなデザインのジャケットなので、パーカーとの重ね着スタイルもおすすめ。クールな黒のジャケットに差し色としてグリーンのパーカーを投入すれば、大人っぽさとカジュアルさを両立したコーデに。足元はきれいめのシューズで、上品に仕上げるのも垢抜けのポイント。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M