シンクのそばで、立ち上がってじーっと見つめる猫。その視線の先にあるのは……？飼い主さんの料理シーンを夢中で見つめる猫の姿が「可愛すぎる」と話題になり、24万再生を突破しました。「子どもみたい」「エプロンつけてあげて」「おりこうさんに見ていてカワイイ」など、コメント欄には温かい声があふれています。

【動画：立ち上がってシンクを見つめる猫→『飼い主さんが洗っていた』のは…】

初めて見る大きな生物

TikTokアカウント『ナオミキャベツ』に投稿されたのは、猫の『チャコ』さんが、キッチンで飼い主さんの作業を見守る様子です。シンク脇の台にちょこんと上り、縁にかわいい前足をかけて興味津々の表情を見せていたそうです。

チャコさんが見つめていたのは、飼い主さんが洗っていた『あるもの』。じーっと真剣な眼差しを向け、さらに体を伸ばして覗き込むように身を乗り出してきたのだそうです。チャコさんが気になって仕方がなかったその正体は……？

興味津々…目が離せない！

飼い主さんがシンクで洗っていたのは、大きなお魚！初めて見る立派なお魚に釘付けになってしまったチャコさんは、1秒たりとも視線を外しません。

鱗を落とす音や動きに合わせて、首をかしげたり、体を少しのけぞらせたり。一瞬だけびっくりしたようにも見えますが、それでも目を離さず、再びぐいっと首を伸ばして観察を続ける姿がとても愛らしいです。

体操選手顔負けの『跳躍チャコ』も！

そんな好奇心旺盛なチャコさん、別の動画ではかっこいい一面も披露しています。猫なら誰もが気になる羽のおもちゃを、飼い主さんがダイナミックに振ると、チャコさんも負けじとジャンプ！

空中で体を「く」の字に曲げてキャッチを試みるも、惜しくも失敗。それでも、見事な着地を決める姿には思わず拍手を送りたくなります。

身を乗り出して魚を見つめるチャコさんの姿はTikTokで2.2万いいねを獲得。「あんよの可愛さときたら…」「小さい子供が真剣に見ているよう」「小柄な背中姿がキュン」「ギャラリー特等席ですね」「かわえぇ」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント『ナオミキャベツ』では、かわいい姿も、かっこいい姿も見せてくれるチャコさんのほか、もう一匹の猫さんとの仲良しな日常も楽しめます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ナオミキャベツ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。