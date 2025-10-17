【THREE】国産精油の次なるストーリー！ 蒸留所「THREE Aroma Distillery」が佐賀・唐津に誕生

ホリスティックケアブランドの【THREE】が2025年10月19日（日）に「THREE Aroma Distillery」をオープン。精油の蒸留所としての役割のほか、限定アイテムの販売、体験イベントなどを手掛けるという、気になる内容をチェック！

【THREE】が取り組む、語れるものづくり

日本発のライフスタイルブランドとして、本物のものづくりに取り組む【THREE】。実は国産原料の可能性を開拓し、研究を続けていることを知っていましたか？ 2022年に地域社会との取り組みを目的とした〈THREE ホリスティックリサーチセンター〉を発足。熊本県・南阿蘇と佐賀県・唐津で自社農園を展開し、地元の農家さんやハーブ作りのエキスパートの方々の協力のもと、オリジナル精油のもととなるハーブの栽培を手がけています。

2025年10月19日に新たにオープンする「THREE Aroma Distillery」は、そうして手塩にかけたハーブから精油を抽出するための蒸留施設。古民家を改装し、研究ラボを併設しています。蒸留所の見学や限定アイテムの販売、シーズンごとの体験イベント等も実施し、より精油を身近に感じる取り組みを予定しています。

佐賀県・唐津でハーブ栽培を始めたわけ

〈THREE ホリスティックリサーチセンター〉発足時となる2022年から、佐賀県でオリジナル精油の原料となるハーブ栽培をスタート。水はけのよい土壌と比較的少ないとされる降雨量、風通しのよい風土がハーブ作りに適していたことに着目し、この地にオリジナル農園が誕生したといいます。

今後予定される体験コンテンツは？

2025年11月以降は、THREEオリジナル精油をブレンドして完成する、アロマディフューザー作りやアロマワークショップを予定。2026年春からは精油の蒸留体験も計画されています。不定期開催ですべてが予約制となるため、「THREE公式サイト」でこまめに情報をチェックしましょう！

アイス、ハーブティー、エッセンシャルオイル……限定アイテムも魅力的！

THREE ハーブアイスミルク 全3種（ゼラニウム／ペパーミント／ホーリーバジル）選べる3個セット \2,106

THREE エッセンシャルオイル 全30種 各10ｍL \3,960～\26,400

THREE オリジナル ブレンドティー 全5種（ゼラニウム / レモングラス / ペパーミント / ラベンダー / カモミールジャーマン） 各\1,728

蒸留所では、取り扱い限定の商品もラインナップ。精油に満たされた気持ちのままに、自宅で楽しめるアイテムもゲットしたいところ！ THREEハーブガーデンで育てた植物の香りが楽しめるアイスクリーム、自社農園から生まれた精油を中心にしたエッセンシャルオイル、オリジナルのブレンドティーが並びます。

THREE Aroma Distillery （THREE呼子蒸留所）

2025年10月19日（日） オープン

住所：佐賀県唐津市呼子町呼子3769番1

営業時間：平日9時～15時、休日・祝日9時～17時

定休日：火・水・木曜日、年末年始

この冬にはホテルやサウナなど新たな施設もオープン予定だという佐賀県・唐津市呼子町。「THREE Aroma Distillery」を訪れながら、呼子町の魅力に触れるのもおすすめです！

※価格は税込みです。

Senior Writer：Hiroko Ishiwata