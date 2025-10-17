コースター付きの宿泊者限定テイクアウトメニュー！ディズニーアンバサダーホテル「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、ディズニーアンバサダーホテルに期間限定で登場する、宿泊者限定テイクアウトメニュー「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」の紹介をしていきます！
ディズニーアンバサダーホテル「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」宿泊者限定テイクアウトメニュー
提供期間：2025年11月14日〜2025年12月25日
価格：18,000円
予約受付時間：ご入室後、受取希望時間の60分前まで（ラストオーダー20:45）
受取時間：18:00〜22:00
利用方法：滞在期間中、ディズニーホテルスマートオーダーからお申込み。入室後、客室のテレビ画面に表示される二次元コードをお手持ちのモバイル端末で読み取りご注文。
※チェックアウト手続き完了時までご利用いただけます。
受取場所：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」
支払方法：お部屋付けとなります。チェックアウト時に明細をご確認のうえ、精算してください。
※ディズニーアンバサダーホテルにご宿泊されている方のみご利用いただけます。
※ご滞在中の客室内でお召し上がりください。
※1日の提供数およびご予約枠には限りがあります。
※アレルギー対応は行っておりません。
メニュー内容：鴨ロース肉とミックスベリーのミニタルトスモークサーモンとアンディーヴのミルフィーユ風クラブミートと彩り野菜のアスピック シュリンプのマリネスパイスの効いた日向鶏とペッパージャックのクレープ包み黒舞茸とピーカンナッツのテリーヌケールとキヌアのガーデンサラダ国産牛の赤ワイン煮込み 牛ほほ肉のグリルと彩り野菜 トリュフ香るマッシュルームのピラフクリームブレッドクリスマスケーキ
※2名様におすすめのメニューです。
※こちらのディナーセットには、デザインが異なる2枚のオリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※ケーキの直径は約12cmです。
客室内でゆっくりお食事が楽しめるテイクアウトメニューは、入室後ディズニーホテルスマートオーダーから注文できる事前受付限定メニューです。
そんなテイクアウトメニューに、「ディズニー・クリスマス」のメニューが登場☆
5種類の前菜は、赤や緑などのクリスマスらしい彩りで統一され、「クラブミートと彩り野菜のアスピック シュリンプのマリネ」はクリスマスツリーモチーフになっています。
また、「国産牛の赤ワイン煮込み 牛ほほ肉のグリルと彩り野菜 トリュフ香るマッシュルームのピラフ」は温かいメニューで、赤ワインの香りが中までしっかりと染み込んだ柔らかいお肉に、ヘルシーなマッシュルームのピラフ、どちらも満足度の高いお食事です！
ケーキは直径約12cmのホールでの提供です。
クリスマスの妖精「リルリンリン」が中央にデコレーションされた可愛らしいクリスマスケーキは、インパクトも抜群◎
そして2人でシェアするのにちょうど良いサイズ感です。
テイクアウトメニュー「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」には、デザインが異なる2枚のオリジナルコースターが付きます。
どちらも「リルリンリン」デザインのコースターで、
それぞれ「リルリンリン」が手に持っているアイテムや、帽子のカラーが異なります。
温かみのあるくすみカラーなのもポイント☆
客室内でリラックスしてゆっくりとお食事を楽しめるテイクアウトメニュー。
ディズニーアンバサダーホテル「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」の紹介でした☆
