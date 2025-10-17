回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、九州産のうなぎやさばを使用した特別メニューが登場する「九州」フェアを10月17日から期間限定で開催します。

同フェアでは、脂がのった大型のウナギにあっさりとした醤油ベースのタレを付け、丁寧に焼き上げた後、蒸しの工程からの「タレつけ」「炭火焼き」を3回繰り返して、香ばしい皮目とふわふわの身質でとろけるような食感に仕上げた「【九州産】うなぎ（一貫）」（390円、以下、税込み）、「ふり塩」を施し、爽やかな風味とピリッとしたショウガがうまみを引き立てた「【九州産】さばたたき」（130円）のほか、「【九州産】すぎ」（250円）、「【九州産】活〆ひらまさ」（280円）、「宮崎牛てんこもり」（280円）が楽しめます。同月26日までの販売ですが、予定数量に達し次第、販売終了。

また、ハロウィーン限定メニューとして、「ぷるぷるおばけゼリー」（240円）、「消えるゴーストメロンソーダ」（330円）が同月31日まで登場。「消えるゴーストメロンソーダ」は、オバケの顔のシールが貼られたビジュアル。メロンソーダの上に生クリームと綿あめがトッピングされており、ストローを刺すと綿あめが“消えてなくなる”という仕掛けになっています。

※価格は店舗によって異なります。



