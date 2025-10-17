ぬいぐるみや日用雑貨など、かっこいい＆かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『名探偵コナン』 ぬいぐるみ〜ゆるこれ〜Vol.3を紹介します！

セガプライズ『名探偵コナン』 ぬいぐるみ〜ゆるこれ〜Vol.3

登場時期：2025年10月10日より順次

サイズ：全長約12×8.5×16cm

種類：全3種（白馬探、松田陣平、萩原研二）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、思い出のシーンを集めた“〜ゆるこれ〜”のぬいぐるみシリーズ第3弾が登場。

第3弾では「白馬探」「松田陣平」「萩原研二」の3人がラインナップされます☆

「怪盗キッド」を追いかける高校生探偵「白馬探」は、ネクタイを締めた格好で、キリッとした表情をみせています。

警察学校組のメンバーである「松田陣平」と「萩原研二」も登場。

「松田陣平」は「萩原研二」と同じ爆発物処理班のときの服装で、サングラスをかけています！

セガプライズの『名探偵コナン』 ぬいぐるみ〜ゆるこれ〜Vol.3は、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 白馬探・松田陣平・萩原研二！セガプライズ『名探偵コナン』 ぬいぐるみ〜ゆるこれ〜Vol.3 appeared first on Dtimes.