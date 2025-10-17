ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「ハローキティ」グッズを紹介します☆

セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

登場時期：2025年10月10日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」グッズが、セガプライズから続々登場。

表情豊かなマスコットや着せ替えを楽しめるシリーズ、ロリータ風デザインがかわいいプライズの全3種類が展開されます！

ハローキティ マスコット いろいろ表情Ver.

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

サイズ：全長約5×4×10cm

種類：全5種（うるうる、ハート目、ノーマル、ウインク、ぐるぐる目）

SNSのスタンプなどでも人気がある、いろんな表情の「ハローキティ」がマスコットで登場！

目を潤ませたりハートにしたり、ウインクにしている表情など全5種類がラインナップされます。

表情ごとにリボンのカラーが異なるのもポイント。

目を回したユニークな姿もあり、どの表情もカワイイが詰まっています☆

ハローキティ Deco Charmy マスコット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

サイズ：全長約6×4×10cm

種類：全3種（くまさんポンチョ、リボン、ミルク瓶）

着せ替えが楽しめるマスコットシリーズ「Deco Charmy（デコチャーミー）」に「ハローキティ」が登場。

愛らしいくまさんのポンチョやリボンなどを身につけた「ハローキティ」のマスコットです！

ハローキティ マスコット カラフルボンネット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

サイズ：全長約6×4×10cm

種類：全4種（ピンク、レッド、ライトブルー、ホワイト）

ボンネットをつけた、ロリータな雰囲気がキュートな「ハローキティ」のマスコット。

淡いカラーの4種類展開で、フリルの付いたかわいい服を着ています。

耳に付けた服装のカラーに合わせた大きなリボンや、胸元の白いリボンもポイントです☆

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のキュートなマスコット。

セガプライズの「ハローキティ」グッズは、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post いろんな表情やロリータ風のマスコットなど全3種！セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ appeared first on Dtimes.