いろんな表情やロリータ風のマスコットなど全3種！セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「ハローキティ」グッズを紹介します☆
セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
登場時期：2025年10月10日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」グッズが、セガプライズから続々登場。
表情豊かなマスコットや着せ替えを楽しめるシリーズ、ロリータ風デザインがかわいいプライズの全3種類が展開されます！
ハローキティ マスコット いろいろ表情Ver.
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
サイズ：全長約5×4×10cm
種類：全5種（うるうる、ハート目、ノーマル、ウインク、ぐるぐる目）
SNSのスタンプなどでも人気がある、いろんな表情の「ハローキティ」がマスコットで登場！
目を潤ませたりハートにしたり、ウインクにしている表情など全5種類がラインナップされます。
表情ごとにリボンのカラーが異なるのもポイント。
目を回したユニークな姿もあり、どの表情もカワイイが詰まっています☆
ハローキティ Deco Charmy マスコット
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
サイズ：全長約6×4×10cm
種類：全3種（くまさんポンチョ、リボン、ミルク瓶）
着せ替えが楽しめるマスコットシリーズ「Deco Charmy（デコチャーミー）」に「ハローキティ」が登場。
愛らしいくまさんのポンチョやリボンなどを身につけた「ハローキティ」のマスコットです！
ハローキティ マスコット カラフルボンネット
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
サイズ：全長約6×4×10cm
種類：全4種（ピンク、レッド、ライトブルー、ホワイト）
ボンネットをつけた、ロリータな雰囲気がキュートな「ハローキティ」のマスコット。
淡いカラーの4種類展開で、フリルの付いたかわいい服を着ています。
耳に付けた服装のカラーに合わせた大きなリボンや、胸元の白いリボンもポイントです☆
サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のキュートなマスコット。
セガプライズの「ハローキティ」グッズは、2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post いろんな表情やロリータ風のマスコットなど全3種！セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ appeared first on Dtimes.