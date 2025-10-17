シティコネクション、20周年記念感謝祭が12月13日開催決定 ゲーム試遊やグッズ販売、スペシャルトークショーなどを実施
シティコネクションは、2025年12月13日に浅草橋ヒューリックスカンファレンスROOM0にて、入場無料のファンミーティングイベント「シティコネクション20周年記念感謝祭」を開催することを発表した。
【写真】グレフ×シティコネクション『まもるクンは呪われてしまった！2（仮）』開発が決定
2005年4月に設立された同社は今年で20周年を迎えた。この度発表された「感謝祭」では、発売前タイトルやジャレコの未発売タイトルも遊べる「ゲーム試遊コーナー」、激レア資料が展示される「ギャラリーコーナー」、ゲーム作品や20周年ビジュアルをモチーフにした記念グッズを販売する「物販コーナー」、ゲストが登場し新情報が公開されるかもしれない「スペシャルトークショー」を準備中とのことだ。
イベント内容の詳細や、試遊タイトル、販売グッズなどの情報は、今後特設Webサイトや公式エックスにて告知される予定。
「シティコネクション20周年記念感謝祭」は、東京・浅草橋ヒューリックスカンファレンスROOM0にて、2025年12月13日開催。入場無料。
