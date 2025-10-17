M!LK・佐野勇斗、三輪車にまたがるオフショに反響「かわちい〜」「ちびっ子ギャングやな」
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の公式インスタグラムが15日に更新。三輪車にまたがる佐野のオフショットに、ファンから反響が寄せられた。
【写真】佐野勇斗がまたがった三輪車が登場する『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第2話場面カット
ドラマ『ESCAPE』は人質と誘拐犯の奇妙な逃避行を完全オリジナル脚本で描くノンストップ・ヒューマンサスペンス。大企業の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯グループの通称“リンダ”こと林田大介（佐野）の予測不能な逃亡劇を活写する。
公式インスタグラムが第2話の放送直前に「リンダなんで三輪車に乗ってるの…？」と投稿したのは佐野のオフショット。写真には三輪車にまたがってカメラを見つめる佐野の姿が収められている。
このオフショットにファンからは「佐野くんかわちい〜」「ちびっ子ギャングやな」「なんでも似合うとか最強すぎる!!」などの声が集まっている。
引用：ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』公式インスタグラム（@escape_ntv）
