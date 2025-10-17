日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が１７日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）に生出演。１６日に自民党と開始した連立政権樹立に向けての政策協議に関連し、以下のように語った。

「国会議員の定数が多すぎる。議員定数の大幅削減。絶対やるべき。一丁目一番地として」

吉村氏は、維新の会が大阪府議会の議院定数を１０９から８８を経て７９まで削減させた実績を強調した。

「実際に２０％削減というのをやりました。ほかの政党はこれをやったことがない。政治家の（身を切る改革の）ことをまずやって、その上でいろんな改革を。時として受益者に対して『これはやめますよ』ということも言わなきゃいけない」

現在、衆議院議員の定数は４６５人。コメンテーターのフリーの神田愛花アナウンサーは議員数削減により、民意が届かなくなる可能性を懸念した。

「もう国会議員のほうが（大都市圏では地方自治体単位よりも小さな選挙区もあるなどして）地方議員の役割をしている場合も多い。国会議員って、本来は大きな国の方向性をしっかりやっていかなきゃいけないと思っています。（政権与党が）議員定数削減を約束したけど、やってこなかったんですよ。一番政治家がやりたくないんです。でもそれぐらいのことをやらないと、国家の改革は絶対できないですね」

自民には定数削減の“タイムリミット”も迫っているという。

「僕の中では（期限を）決めています。次の臨時国会。つまり今年中です。今年中にやりきる。期限を決めて１割（削減）が必要です。１割って言っても５０人ですから。衆議院で５０人削減なんて、こんなの（本来は）あり得ない。国会議員からしたら『ええっ？』てなるかもしれません。『アホか』と言われるかもしれません。でも、そのぐらいのことやらないと、政治のエネルギーは生まれないし、改革というのはできないと僕は思っています」