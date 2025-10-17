ニットショルダーバッグ

ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、編み込みで表現したキャラクターアートが可愛い、ディズニーデザイン「ニットショルダーバッグ」の紹介をします☆

 

ベルメゾン ディズニー「ニットショルダーバッグ」

 

© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

価格：2,490円（税込）

サイズ：約15×19.5（中央部）×1cm

重さ：約110g

ショルダーベルト長さ：最長約115cm

素材：ポリエステル

開閉：オープン

ショルダー調節可

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

 

お散歩などのちょっとしたお出かけにぴったりなニットショルダーバッグ。

キャラクターを編み込みで表現した、個性的なデザインになっています！

表と裏でデザインが異なるのもポイント◎

シンプルなカラーリングなのでシーン問わず使いやすいのも魅力的です。

デザインは「くまのプーさん」と「ベイマックス」の2種類がラインナップ。

 

くまのプーさん

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

「くまのプーさん」デザインのニットショルダーバッグ。

穴からひょっこりと出ている「くまのプーさん」の姿がかわいさ満点☆

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

後ろは穴から出ているお尻のアートでとってもユニーク！

全体的に温かみのあるカラーでほっこりとします。

 

ベイマックス

 

© Disney

 

「ベイマックス」デザインのニットショルダーバッグ。

お行儀良くちょこんと立っている姿がインパクト抜群◎

真っ赤なハートがポイントです。

 

© Disney

 

裏は後ろ姿に。

こちらを振り向いている「ベイマックス」の表情にも注目です！

 

© Disney

 

＜素材アップ＞

それぞれニット素材でやさしい風合いに。

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

上から出し入れがしやすく、使い勝手も抜群。

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

さらに、中に物を入れるとフォルムも変わって楽しい。

 

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

ショルダーベルトは長さ調整が可能。

簡単に調整ができます。

 

コーディネートのオシャレなアクセントに！

編み込みで表現したキャラクターアートがかわいい、ディズニーデザイン「ニットショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

