編み込みで表現されたプーさんとベイマックス！ベルメゾン ディズニー「ニットショルダーバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、編み込みで表現したキャラクターアートが可愛い、ディズニーデザイン「ニットショルダーバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ニットショルダーバッグ」
© Disney
価格：2,490円（税込）
サイズ：約15×19.5（中央部）×1cm
重さ：約110g
ショルダーベルト長さ：最長約115cm
素材：ポリエステル
開閉：オープン
ショルダー調節可
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
お散歩などのちょっとしたお出かけにぴったりなニットショルダーバッグ。
キャラクターを編み込みで表現した、個性的なデザインになっています！
表と裏でデザインが異なるのもポイント◎
シンプルなカラーリングなのでシーン問わず使いやすいのも魅力的です。
デザインは「くまのプーさん」と「ベイマックス」の2種類がラインナップ。
くまのプーさん
「くまのプーさん」デザインのニットショルダーバッグ。
穴からひょっこりと出ている「くまのプーさん」の姿がかわいさ満点☆
後ろは穴から出ているお尻のアートでとってもユニーク！
全体的に温かみのあるカラーでほっこりとします。
ベイマックス
「ベイマックス」デザインのニットショルダーバッグ。
お行儀良くちょこんと立っている姿がインパクト抜群◎
真っ赤なハートがポイントです。
裏は後ろ姿に。
こちらを振り向いている「ベイマックス」の表情にも注目です！
＜素材アップ＞
それぞれニット素材でやさしい風合いに。
上から出し入れがしやすく、使い勝手も抜群。
さらに、中に物を入れるとフォルムも変わって楽しい。
ショルダーベルトは長さ調整が可能。
簡単に調整ができます。
コーディネートのオシャレなアクセントに！
編み込みで表現したキャラクターアートがかわいい、ディズニーデザイン「ニットショルダーバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
