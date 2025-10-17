タレントのベッキー（41）が16日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。「流出得意ですもんね」などと出演者からイジられる場面があった。

この日は、6人の女性ゲストが2チームに分かれ、お題について激しい議論を交わす企画「見取り図カンパニー ラスト水掛け論」を行うことに。

MCの見取り図・盛山晋太郎から「ディベートで声が大きくなることありますか？」と問われると、ベッキーは「ほぼ毎日。家族とのディベートですけどね」と回答。「私のブチギレる姿見たら引くと思う。いつか動画流出するんじゃないかと思ってドキドキしてる」と話した。

すると、見取り図・リリーが「流出得意ですもんね」とニヤリ。ベッキーは「この人、ガンガンイジッてくるんですよ」と苦笑した。

企画がスタートし、「好きになった男に貢ぐのは…大いなる愛orちょっとだけ悪」をテーマに議論。大いなる愛派としてディベートすることになったベッキーは「貢いだ女子は別れた時に後悔するって言うけど、貢いでない女子も結局後悔する。大体別れた後って、“あの男よくなかった”って結局みんな言ってる」と主張。すると、敵チームのAマッソ加納は「それ周りの話じゃないですよね？ご自身の話ですよね？」とツッコんだ。

これにベッキーは「何の話？」とおとぼけ顔。「what are you talking about？（何を言ってるの？）」と英語で煽り、ディベートの強さを見せつけた。