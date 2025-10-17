PBカップ麺の存在感高まる 注目は「トップバリュ」の新提案「ヌードルフィット」98円

カップ麺市場で大手小売業のプライベートブランド（PB）が一段と存在感を高めている。イオンは「トップバリュベストプライス」でシニア世代や女性をターゲットにした「ヌードルフィット」（税別98円）を11月に発売予定。ローソンはヒット商品「スープ激うま！」（同220円）の通年販売を9月末から開始した。物価高で節約志向が高まる中、手軽さが強みのカップ麺で適量・お得感・満足感をアピールする。

インテージSRI＋データによる4〜9月のカップ麺市場は、販売金額ベースで0.3％増と前年クリア。

同社市場アナリストの木地利光氏は「8月は特需の反動（前年＝南海トラフ地震臨時情報、コメ品薄など）が出たものの、それ以外は前年超えの月が多く需要の底堅さがうかがえた」とコメントする。業態別の実績はスーパー、コンビニとも微増を確保。

イオンは「トップバリュベストプライス」のタテ型カップ麺で「コクとキレのしょうゆヌードル」（税別108円）や「ノンフライ麺 札幌味噌ラーメン」（同128円）など多彩に展開するが、新商品「ヌードルフィット」は「少なめの麺とすっきりスープがちょうどいい」をコンセプトに開発。「しょうゆ味」「シーフード味」の2品。同種の既存品と比べて麺重量を約2割減、塩分を約3割減とし、シニア世代や女性らのニーズを見込む。手ごろな価格98円もポイント。

メーカーのナショナルブランド（NB）で同様のコンセプト商品が市場に定着しており、「ヌードルフィット」が投入される11月以降、イオン店頭で双方の販売動向が注目される。

ローソンの「スープ激うま！」シリーズは昨年10月から累計約180万個を売り上げたヒット商品。具材をほとんどなくすことでスープと麺のおいしさをとことん追求。手ごろな価格（税別220円）と両立させた。

このほど「札幌味噌ラーメン」をシリーズ初の通年展開とし、「京都背脂醤油ラーメン」との2品を発売。開発担当者は「当社カップ麺売場の看板商品に育てたい」と意気込む。

セブン-イレブン・ジャパンは、「セブンプレミアム」ブランドで麺量を2倍にした「超大盛」カップ麺を初めて商品化。6月の焼そばタイプに続き、7月に「超大盛 わかめラーメン しょうゆ味」「同 辛タンメン」を発売した。ボリュームたっぷりでNBより割安な価格248円（税別）でお得感もある。

ファミリーマートは「ファミマル」ブランドで名店コラボのカップ麺を強化。「味仙本店」「さっぽろ純連」などを主力に展開する。直近は福岡の名店と組み「ふくちゃんラーメン監修 豚骨ラーメン どんぶり」を発売。大口径どんぶりカップでより本格的な味わいを追求した。