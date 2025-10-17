

子どもたちにとって「学校以外」の選択肢はどんなものがあるのだろうか（白井氏＜右＞の写真は撮影：初沢 亜利、窪田氏の写真は本人提供）

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

『近視は病気です』の著者であり、近視の予防を呼びかける眼科医である窪田良氏の対談企画。今回は、子どもの不登校支援や多様な学びの提供に取り組む白井智子さんをお招きし、これまで四半世紀にわたって注力してきたフリースクールなどについても語ってもらう。第2回では、学校以外の選択肢と「個別最適な学び」の大切さ、それらがなぜ社会に浸透しにくいかなどを聞く。

多様な選択肢があっても、家庭によってハードルが

窪田：学校に行かない子どもには、具体的にどんな選択肢があるのでしょうか。





白井：今は昔に比べて多様な学びの場所が作られているので、オルタナティブスクールやフリースクールを選ぶこともできます。とくに小学校では、ほとんどの教科を一人の先生が教えますよね。この先生との相性が悪いことも、子どもの不登校につながる可能性があります。一方でインターネットの世界では、いろいろな配信者のチャンネルの中から、子どもが自分に合った先生を見つけることもできます。

窪田：日本の教育は「選べない」ことが問題だとお話しいただきましたが、選ぶためにも知識や条件が必要なのでは？

白井：重要なご指摘です。多様な選択肢があっても、それを活用するにはまず知ることが必要ですね。つまり、情報にアクセスできるかどうかという一つ目のハードルがあります。

白井：もう一つ、経済面のハードルがあります。往々にして、フリースクールなどでは公立の学校よりもたくさんのお金がかかります。これらのハードルが越えられない、あるいは選択肢があるという情報へのアクセスがない家庭だと、子どもは家にいるしかなくなってしまいます。不登校のわが子に対して「学校に行っていないんだから家から出るな」と言う親もいます。これでは引きこもりまっしぐら。学校に行けていないならなおさら、会える友達には会ったり、習いごとには行ったり、外とのつながりが切れないようにすべきです。

また、地方に行くほど、学校以外の通える場所がなくなるという問題もあります。そうした場合は塾でもいいし、地元のスポーツチームでもいい。とにかく、学校と家庭以外の居場所を増やしていくことが大切なのです。周囲の大人にもこうした意識を持ってほしくて、昨年末に『脱「学校」論』本を出しました。「学校に行けないことが問題ではない」だということを、もっとたくさんの人に知ってほしいと考えています。

日本の学校教育は「伝統芸能」的？

窪田：不登校への対応や学びのあり方については、国の対応も変わってきてはいるのですよね。





白井：今は不登校を理由とした転校や、家庭での学習も認められるようなりました。また、2021年ごろから「個別最適な学び」の必要性が注目されるようにもなっています。AIやデジタル技術を活用した教材のほうが適している学びもありますから、必ずしも無理やり子どもを教室に集めなくてもいいという発想が生まれています。

もちろん、集団のコミュニティーでしか身に付けられないこともあります。ただ、日本の学校は社会の変化に比してあまりにも旧態依然で、伝統芸能のように同じことを伝え続けてきたと感じています。

白井：発達の凸凹や個人差など、近年になってわかってきたことも多くあります。また、英語が小学校から必修化されたり、プログラミングなど新たな学習内容が追加されたりもしています。変化の激しい社会に対応するため、先生方は自分たちも教わっていないことを子どもに教えなければならなくなりました。指導する側に求められるスキルは昔より上がっているので、教員養成の段階から、大きな改革が求められていると思います。

窪田：対象の子どもの年齢が低いほど、一人の先生が大人数を見ることは難しいでしょうね。中国が学校を変えようとしたとき、まっさきに取り組んだのは教員の再教育だったと聞きます。子ども一人ひとりやその保護者を直接変えようとするよりも効率がいいと思うのですが、日本でそうした合理的な議論ができないのはなぜでしょうか。

「変えたくない」という人が多すぎる

白井：「変えたくない」という考えを持つ人が多いのだと思います。例えば、政治家などを見ていても感じませんか？ 自分が育った時代の古い価値観を持ち続けていて、自分が体験してきたことが正しいと信じている大物議員っていますよね。自分が成功したのもそのおかげだと思っているので、「過去の強制的な教育がよかった」「今はそれがなくなって甘くなったから、子どもが学校に行かなくなっている」などと声高に言う。しかも彼らは成功者だと自他ともに認識されているので、その影響力も大きくなる。

窪田：なるほど。変化しにくい社会には、日本の国民性も関係していると思いますか？

白井：国民性かはわかりませんが、この感覚は、偉い人だけでなく一般市民にも意外なほど深く根差しているとは思います。自分が体験してきたものを「正しくなかった」と批判するのは、心情的にもなかなか難しいことです。その点を理解しながら社会にアプローチする必要があると考えています。

窪田：フリースクールのほうが肌に合い、可能性を広げることができる子どもも一定数いると思います。

白井：15歳になるまでほぼ学校に行けず、ひらがなも書けなかった子どもがいました。親も心配だったでしょうが、いちばん困っていたのはもちろん本人だっただろうと思います。でもフリースクールに来るようになって、自分のペースで学べる環境の中では、まるでスポンジが水を吸収するかのように知識を身に付けていきました。今はお花を育てる花卉農家になって、私よりも稼いで大活躍していますよ（笑）。

窪田：勉強への拒否感の理由に、目の見えにくさが隠れている子どももいます。しかし本人も親もそれに気付いていないので、「ただの勉強嫌い」だと思われてしまうケースもありますね。

フリースクールが広げる可能性

白井：ディスレクシアなどのLD（学習障害）が注目されるようになったのも比較的最近ですからね。子どもが困っている理由が究明されないまま、みんなについていけなくなればそこで学びの機会が失われてしまう。一斉授業の弊害で、学びの機会を逸している子どもも少なくないと思います。でも、フリースクールはまさに、一人ひとりの個別最適のあり方を探せる場所です。実際にこの過程で、LDや視力障害など、勉強への意欲を阻んでいたものが発見されることもあります。

できることはまだたくさんあると考えていますが、フリースクールでも受け入れ側がいっぱいいっぱいなのが実情です。今はとにかく、家でも学校でもない子どもたちの「第三の居場所」を確保して、多様な経験ができる入り口を増やすことを目指しています。

（構成：鈴木絢子）

（白井 智子 ： 社会起業家）

（窪田 良 ： 医師、医学博士、窪田製薬ホールディングスCEO）