プレミアリーグ第7節を終えて、3勝1分3敗で10位に位置するマンチェスター・ユナイテッド。昨季は15位という不本意な成績に終わっており、今季は欧州カップ戦の出場権も持っていない。近年の低迷にはファンから大きな不満の声が上がっている。



指揮官ルベン・アモリムを現フロントは支持する姿勢を表明しており、どこまで立て直せるかに期待がかかっているが、現状ではトップクラブに返り咲くまでにまだ時間がかかると見るのが現実的だ。しかし、マンUの黄金期を知る元オランダ代表DFヤープ・スタム氏は、そこまで悲観していないようだ。





スタム氏は『sky bet』の予想で、今季のトップ4に古巣マンチェスター・ユナイテッドが入ると予想している。「トップ4はリヴァプール、アーセナル、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドだ。僅差でチェルシーも迫っていると思う。この5つはチャンピオンズリーグ出場権を争えるだけのチーム力と安定性を持っている。ボーンマスやクリスタル・パレスが攻勢に出ることはあるだろうが、シーズンを通してそのレベルを維持することは難しい。ビッグクラブはチームに所属する選手の質の高さゆえに、再びそこに辿り着くだろう」マンUは22-23シーズンに3位となったが、ここ2シーズンは8位、15位とトップ4からはかけ離れてしまっている。しかし勝ち点10の現在は首位アーセナルと6ポイントしか離れておらず、まだ序盤であるためチャンスは十分にあると考えているようだ。「今季の初めに、私はマンチェスター・ユナイテッドがトップ4を目標にすべきだと言った。彼らはそこから数ポイントしか離れていないので、大惨事というわけではない。まだ序盤なので、数回の勝利がすべてを変える可能性がある。勢いと自信は連勝から生まれるんだ」ただし、マンUは今季まだ連勝を達成しておらず、次の相手は王者リヴァプールと厳しい。スタム氏の見立て通りトップ4入りを達成することができるか、この試合で試されることになる。