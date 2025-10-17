本日10月17日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）にて、ゲストに沢村一樹を迎え、『東京それスノコレクション』第5弾と題してファッションショー企画を放送する。

今回は、大型ファッションショー『TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）』第5弾となる、2025オータムコレクションが開幕。参加するモデルは、Snow Man9名に番組初登場となるゲスト 沢村一樹を加えた10名だ。テーマに合わせてそれぞれが“ガチ”で考えたコーディネートを纏い、120名のお客さんに囲まれたランウェイに登場する。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5名がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、『顔だけ残し穴』に落下する。進行は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。

今回のテーマは、『デートでしたい！平成レトロアベックコーデ』だ。数々のハイブランドが平成のビンテージアイテムを復刻させるなど、平成ファッションブームが到来中の昨今。そこで、今回は平成のファッションを取り入れた今風コーデで、Snow Manと沢村が本気のファッション対決を行う。

今回の対決はコーディネートのほか、ランウェイのBGMと『彼女との平成っぽいデートプラン』もモデル自らが考案。さらに、彼女が着るコーディネートもモデル本人が考えており、その全てが審査の対象となる。彼女の服装も審査の重要ポイントになるため、“彼女役のスペシャルモデル”も登場し、一緒にランウェイを歩く。

モデルたちの運命を左右する審査員には、本企画ではお馴染みのアンミカ、池田美優、藤田ニコル、あのに加え、中条あやみが初参戦。ファッションに精通した5名の審査員を前に気合十分で対決に臨むモデルたちだが、「マイナス100億点」「あの服は地上では見ない」など、今回も続々と辛口な意見がでる。

さらに、『芸能人リアル私服抜き打ち審査』では、私服のイメージがまったくない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。ドッキリでランウェイに放り込まれた“LA帰りの大人気タレント”とは一体誰なのか。

（文＝リアルサウンド編集部）