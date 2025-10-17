あいのり・ヒデ、現金約10万円入りの財布を紛失「お気に入りのFENDIの財布」

恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が15日に自身のアメブロを更新。現金約10万円などが入った財布を紛失したことを報告した。

この日、ヒデは「10月10日。中目黒でマッサージを受けて、気持ちよ〜く帰る途中」に「電車に乗るまでのどこかで、財布を落とした」と告白。「お気に入りのFENDIの財布とカード各種、現金10万ほど」が入っていたと説明した。

警察に紛失届を提出していたといい、後日ダメ元で警察署に電話で確認したところ「届いてます」との返答に「え、まじで！？」と一瞬テンションが上がったものの「カードが5枚だけ届いてます」と続き「財布じゃなくて、カードだけ」だったことを明かした。

続けて「財布を拾った人が中身だけ持って、カードはその場に捨ててったのか」と推測。「このカードだけでも届けてくれた人がいたって、それだけで少し救われた気はしたね」と述べ「悲しいお知らせではあるけど、“人の優しさ”を少し感じた」と複雑な心境をつづった。

しかし「やっぱショック。。現金10万はまだしも、沖縄旅行思い出のFENDI財布を失ったのが悲しすぎる」と悲痛な思いを吐露。「自分が落とすわけないみたいな過信あったと思うし。。次からは・・・マッサージ帰りの多幸感でぼーっとしないようにしよう。。あとカバンは必ずファスナー閉じよ」と反省し「みんなも気をつけてねん」と呼びかけ、ブログを締めくくった。