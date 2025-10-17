AFC年間表彰、なでしこジャパン選手が“ダブル受賞”！浜野まいかと高橋はながそれぞれ「最優秀選手」に

アジアサッカー連盟（AFC）は16日、年間表彰式「AFCアウォーズ2025」をサウジアラビアのリヤドで開催。

AFC女子年間最優秀選手賞は、なでしこジャパンDF高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）が初受賞を果たした。日本人選手の同賞受賞は、昨年の清家貴子（現ブライトン）に続き2年連続6回目となる。

また、AFC以外の地域でプレーする選手を対象としたAFC女子アジア年間最優秀国際選手賞は、なでしこジャパンFW浜野まいか（チェルシー）がこちらも初受賞。長谷川唯（マンチェスター・シティ）もノミネートされていたが受賞を逃している。

男子では、AFC年間最優秀選手賞をサウジアラビア代表FWサレム・アル・ドサリ（アル・ヒラル）、久保建英（レアル・ソシエダ）もノミネートされていたAFCアジア年間最優秀国際選手賞を韓国代表MFイ・ガンイン（PSG）がそれぞれ受賞。

若手部門は、男子でオーストラリアの20歳MFアレックス・バドラート（ニューカッスル・ジェッツ）、女子では昨年のU-20女子ワールドカップで北朝鮮を優勝に導き、個人としても大会得点王とMVPに輝いた18歳FWチェ・イルソン（4.25体育団）が年間最優秀選手賞の栄誉を手にしている。