【ローソン】主食×主食の『よくばりセットメシ』第4弾、「醤油ラーメン&チャーハン」「ミートソース&マカロニグラタン」など3品発売

コンビニエンスストア「ローソン」は全国の店舗で、2種類の主食メニューをセットにした『よくばりセットメシ』3商品を、10月21日から順次発売する。

3月から展開している人気シリーズの第4弾商品となる。今回のラインアップは「ボンゴレ&トマト」「醤油ラーメン&チャーハン」「ミートソース&マカロニグラタン」。価格はすべて税込697円。

◆よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト

2種類のパスタが楽しめる商品。「ボンゴレビアンコ」はニンニクとあさりの風味を効かせた。「トマトソースパスタ」はバジルの香りが楽しめるという。発売日は10月21日。

ローソン「よくばりセットメシ ボンゴレ&トマト」

◆よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン

2層構造の容器に入っており、ラーメンとチャーハンが1商品で楽しめる。「醤油ラーメン」は鶏･豚･野菜のガラスープを配合し、旨味を引き出した醤油ベースのスープに、麺とメンマ、ネギを合わせた。「チャーハン」にはチャーシューを盛り付けている。発売日は10月21日。

ローソン「よくばりセットメシ 醤油ラーメン&チャーハン」

◆よくばりセットメシ ミートソース&マカロニグラタン

パスタとグラタンが一度に楽しめる商品。「ミートソースパスタ」は肉とトマトの旨みを引きたたせた。「マカロニグラタン」には、鶏もも肉や玉ねぎを使用した。発売日は11月4日。

ローソン「よくばりセットメシ ミートソース&マカロニグラタン」

ローソンでは、2025年3月に『よくばりセットメシ』第1弾として、冷しうどん・天ぷら・いなり寿司を組み合わせた「よくばりセットメシ 冷しちく玉天うどん＆いなり」を販売し、30代〜50代を中心に好評を博した。物価高が続くなか“一品で複数のメニューを気軽に楽しみたい”ニーズに応えていくという。